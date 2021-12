Oliver Kahn du Bayern Munich élu au conseil d’administration de l’ECA

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a été nommé 1er vice-président du conseil d’administration de l’Association européenne des clubs (ECA) selon un communiqué de presse de FCBayern.com :

Lors de la réunion du conseil d’administration de l’Association européenne des clubs (ECA) à Paris, Oliver Kahn a été nommé nouveau 1er vice-président du conseil d’administration de l’instance des 246 clubs. Le PDG du FC Bayern München AG succède au Dr Michael Gerlinger (directeur des affaires juridiques du FC Bayern München AG), qui a démissionné de ses fonctions en septembre après quatre ans.

Kahn était satisfait du rendez-vous.

«Être élu à cette instance dirigeante est d’une part un grand honneur, d’autre part, cela signifie également une grande responsabilité. Le football international connaît actuellement les changements les plus profonds de son histoire, auxquels s’ajoutent d’autres défis tels que le COVID-19 et les conséquences de cette pandémie. Notre tâche est de faire en sorte que le football européen reste un modèle de réussite. Pour cela, nous avons besoin d’une cohésion absolue entre les clubs internationaux : nous devons façonner l’avenir avec unité et vision », a déclaré Kahn. « La voix des clubs représentés par cette association doit avoir du poids, être entendue et prise en compte dans l’orientation du football mondial. J’aimerais apporter mon expérience pour relever tous les défis – dans l’intérêt du football et dans l’intérêt du FC Bayern.