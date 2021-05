Oliver Kahn du Bayern Munich n’est pas prêt à remplacer Robert Lewandowski, Thomas Müller et Manuel Neuer

Le futur PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, sait que son club a une liste de joueurs chevronnés clés.

Plus précisément, les Bavarois comptent beaucoup sur Manuel Neuer, Robert Lewandowski et Thomas Müller pour leurs performances sur le terrain, leur production et leur leadership.

Le problème aux yeux de certains, c’est que le trio prend un peu de longueur dans la dent. Neuer (35), Lewandowski (32) et Müller (31) pourraient tous sembler se diriger vers le crépuscule de leurs carrières respectives sur papier, mais Kahn pense que chaque joueur a encore beaucoup d’essence dans le réservoir.

«Il existe différents types de joueurs», a déclaré Kahn à Sport Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). «Avec Manuel Neuer par exemple, vous sentez qu’il peut encore jouer à ce niveau jusqu’à 40 ans. Tant qu’ils sont au top de leur forme, ils sont importants pour notre équipe.»

Compte tenu de leurs performances respectives de la saison 2020/2021, le trio devrait rester assez longtemps – car ils n’ont chacun montré aucun signe de ralentissement.