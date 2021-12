Le Bayern Munich a terminé le Hinrunde en tête du classement de la Bundesliga et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec brio, complétant une fiche parfaite en phase de groupes. Les défaites en Bundesliga contre l’Eintracht Frankfurt et le FC Augsburg ainsi que la défaite du DFB-Pokal contre le Borussia Mönchengladbach au deuxième tour ont été les seules véritables imperfections de ce qui s’est autrement déroulé relativement bien pour Julian Nagelsmann et sa compagnie.

Il allait toujours être de plus en plus difficile pour le front office du Bayern de se frayer un chemin à travers tous les problèmes financiers causés par la pandémie de coronavirus, en particulier avec le nombre de joueurs qui doivent négocier de nouveaux contrats. Il y a maintenant une pléthore de complications et d’obstacles sur le marché des transferts pour le Bayern, mais Oliver Kahn et Hasan Salihamidzic sont toujours très satisfaits de la façon dont le club s’est comporté au cours de la première moitié de la saison. « Nous sommes absolument sur la bonne voie en Bundesliga. Nous avons gagné tous les matchs de la Ligue des champions. Vous pouvez donc être très satisfait du sport », a déclaré Kahn lors d’une apparition télévisée avant la victoire 4-0 du Bayern contre le VfL Wolfsburg (Abendzeitung).

Défensivement, il y a certainement eu des problèmes pour Nagelsmann à régler, et il a dû jouer entre un dos quatre et un dos trois, mais collectivement, il s’en sort plutôt bien compte tenu du nombre de blessures et de situations de quarantaine de coronavirus auxquelles il a été confronté. Le voyage du Bayern à Kiev en Ligue des champions a illustré à quel point l’équipe était mince à un moment donné, alors qu’ils n’ont pu inscrire qu’un total de six remplaçants sur le banc, dont deux étaient les gardiens de but suppléants Sven Ulreich et Christian Fruchtl.

Salihamidzic a fait écho au sentiment de Kahn, dans son évaluation que le Bayern a connu une première moitié de saison décente. « Nous sommes au départ très satisfaits. Nous avons surtout joué un bon football attrayant, gagné beaucoup de matchs, sommes en tête de la Bundesliga et très bien joué en Ligue des champions », a-t-il expliqué.

Pour ce que ça vaut, avec la forme dans laquelle le Bayern a été pendant la majeure partie de la saison et le fait que Nagelsmann a aligné un solide onze de départ pour l’occasion, Brazzo ne sait toujours pas ce qui s’est mal passé à Gladbach pour le 5-0 DFB- Défaite de Pokal au deuxième tour. La performance est l’exact opposé de ce qu’ils ont montré pour la plupart cette saison et, assez ironiquement, Die Fohlen a vraiment lutté en Bundesliga depuis lors. « À ce jour, nous n’avons pas compris ce qui nous est arrivé dans la coupe », a-t-il déclaré.