Oliver Kahn et Uli Hoeness expliquent leur décision de signer Julian Nagelsmann et Hansi Flick quittant le Bayern Munich

Dans une récente interview avec Sport1, Oliver Kahn et Uli Hoeness ont expliqué certains des raisonnements du Bayern Munich derrière l’embauche de Julian Nagelsmann du RB Leipzig pour remplacer Hansi Flick en tant que manager cet été. Flick a maintenant officiellement mis le stylo sur papier pour devenir le prochain entraîneur de l’équipe nationale allemande, remplaçant Joachim Low après les Championnats d’Europe de cet été et Nagelsmann prend officiellement la tête du Bayern le 1er juillet.

Pour tout manager qui viendrait après Flick, ce sera toujours une tâche ardue de reproduire ce qu’il avait fait en si peu de temps. Sept trophées en seulement une saison et demie en tant que manager du FC Bayern, c’est vraiment autre chose. Bien que Nagelsmann n’ait rien gagné avec Leipzig, ou n’ait pas à peu près le même pedigree que Flick, Kahn a déclaré que le front office du Bayern surveillait de près son développement en tant que manager. «Julian n’a pas été une décision instantanée. En tant que club, vous êtes toujours obligé de penser à ce qui se passe si les choses ne fonctionnent pas avec l’entraîneur actuel. Ou quelque chose comme ce qui s’est passé avec Hansi Flick, qui est parti pour l’équipe nationale. Nous surveillons Julian et son développement depuis très longtemps », a expliqué Kahn.

Bien sûr, l’équipe de Nagelsmann a récemment perdu contre le Borussia Dortmund 4-1 lors de la finale DFB-Pokal à Berlin, mais Kahn ne voit pas son manque d’argenterie comme un problème en termes de capacité en tant que manager. «Je ne pense pas que ce soit mal du tout que nous engagions un entraîneur qui n’est pas si décoré, mais très ambitieux. On l’attrape parce qu’on est convaincu de sa qualité et qu’il s’identifie très fortement au club, c’était un aspect important. Il a toujours rêvé d’être un jour entraîneur au Bayern Munich. Au cours des prochaines années, nous nous concentrerons sur les jeunes joueurs. Tout comme Hansi Flick a réussi à amener Jamal Musiala à un niveau supérieur. Julian a montré à Hoffenheim et à Leipzig qu’il pouvait améliorer les équipes et développer de jeunes joueurs », a-t-il déclaré.

Photo par Mika Volkmann / .

Hoeness a fait écho au sentiment de Kahn, réitérant le fait que Flick avait également été embauché avant d’avoir gagné de l’argenterie en tant qu’entraîneur-chef. Certes, il avait été un assistant manager réussi pendant un certain temps avant de prendre la relève au Bayern. «Lorsque Hansi Flick a pris la relève dans notre club il y a un an et demi, il n’avait rien gagné non plus à ce moment-là. Il a prouvé que vous pouvez gagner sept titres en très peu de temps. Je ne suis pas inquiet à ce sujet », a-t-il déclaré.

Pour le Bayern, a déclaré Kahn, Nagelsmann est représentatif d’un pas en avant dans une nouvelle ère au club. Le club a payé des frais de transfert record pour un manager de 15 millions d’euros pour le faire sortir de Leipzig avec un contrat de cinq ans. Sur le papier, c’est certainement un gros risque pour un club comme le Bayern Munich, mais Kahn a rassuré que le faire venir fait partie d’un plan pour continuer à faire avancer le club. «Nous ne sommes pas tombés complètement sur la tête au FC Bayern. À Munich, cinq ans est un contrat à long terme. Nous voulions montrer que nous avons des projets pour l’avenir et que nous voulons construire la prochaine ère. Une chose était importante pour nous: la continuité dans le poste d’entraîneur », a-t-il expliqué.

Hoeness a ajouté que le désir de Flick de quitter le Bayern à la fin de la saison pour devenir le nouveau manager de Die Mannschaft mettait beaucoup de pression sur le front office pour s’assurer qu’il lui procurait un remplaçant de haut niveau. De plus, ils ont dû agir rapidement pour le faire après que Flick ait clairement indiqué qu’il ne pouvait pas être convaincu de rester au-delà de cette saison et qu’ils ne voulaient pas lui causer d’obstacles pour pouvoir signer son contrat avec la DFB. «Vous êtes rarement sous autant de pression qu’aujourd’hui. La décision de Hansi de prendre le relais à la DFB a obligé le club à agir rapidement. Si nous avions retardé des semaines ou des mois, nous n’aurions pas pu laisser Hansi Flick sortir de son contrat. C’est pourquoi il était absolument juste de faire avancer les choses rapidement. Si nous avions attendu deux mois, nous aurions peut-être eu un peu plus de marge de manœuvre. Mais cela aurait également signifié deux mois de plus de problèmes. Depuis, les choses sont calmes », a-t-il expliqué.