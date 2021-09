Oliver Kahn fera de l’internationalisation une priorité absolue au Bayern Munich

Oliver Kahn est officiellement le nouveau PDG du Bayern Munich depuis plus d’un an maintenant et il a des ambitions audacieuses pour l’avenir du club dans son ensemble. L’une de ses premières initiatives en tant que PDG a été de mettre en œuvre le « FC Bayern AHEAD », conçu pour aider à développer des stratégies pour l’avenir du club et améliorer l’expérience des fans en collaboration avec le conseil de surveillance du Bayern. C’est ce qu’il a appelé une « stratégie de club holistique qui réduit la complexité et fournit une direction ».

Au cours de ses premiers jours en tant que PDG du club, il a demandé à tous les employés du Bayern de répondre à un sondage pour donner leur avis sur la façon dont ils pensaient que l’entreprise était gérée et où des changements positifs pourraient être apportés. Naturellement, Kahn a fait face à de nombreux obstacles au début de son mandat de PDG en raison de la pandémie de coronavirus, mais il travaille incroyablement dur pour que tout continue de progresser. Plus récemment, il a appelé à un effort pour travailler au renforcement continu des efforts d’internationalisation du club, qui a longtemps été dirigé par Jorg Wacker (Tz).

Selon le rapport de Tz, Kahn a présenté au conseil de surveillance du Bayern lors d’une réunion fin août ses plans pour mettre l’accent sur l’internationalisation du club, avec l’idée que lui et le président du club, Herbet Hainer, seraient le fer de lance de ces efforts. La marque connaît déjà un succès incroyable en Europe, en Asie et aux États-Unis, mais Kahn, Hainer et le reste du conseil d’administration du Bayern veulent continuer à se développer pour aider à promouvoir une forte notoriété de la marque, non seulement pour l’équipe de football, mais aussi pour le basket-ball et équipes de handball aussi.

En tant que personne dont la responsabilité a été de travailler sur l’internationalisation au Bayern, on ne sait pas à quel point Jorg Wacker jouera un rôle dans les plans de Kahn pour l’avenir. Il a toujours un contrat avec le club jusqu’en 2023, mais il devient de plus en plus clair que Kahn assume plus de responsabilités et de pouvoir en conséquence. Depuis le 1er juillet 2013, Wacker est « Membre du conseil d’administration pour l’internationalisation et la stratégie » et est également responsable du domaine de merchandising et de licence du FC Bayern München Merchandising AG & Co KG depuis novembre 2015. Il a joué un rôle essentiel dans le développement de La notoriété de la marque Bayern à travers le monde, mais on ne sait pas à quel point il sera davantage impliqué sous la surveillance de Kahn.

En plus de l’ancien président Uli Hoeness, de l’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge et de Hainer, Wacker est également membre du conseil de surveillance du Bayern qui est impliqué dans les processus décisionnels du club. À partir de novembre, Wacker assumera également un siège au conseil d’administration de l’Association européenne des clubs, dont Rummenigge siégeait auparavant.