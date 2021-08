Oliver Kahn met fin aux rumeurs sur Ribéry

in

11/08/2021 à 18h20 CEST

Franck Ribéry il est libre depuis qu’il a quitté la Fiorentina et maintenant est à la recherche d’une nouvelle équipe, C’est pourquoi depuis que la nouvelle a été connue ce lundi le joueur français s’entraînait avec le Bayern, de nombreux fans seront enthousiasmés par l’idée revoir Ribéry dans le Allianz Arena.

De nombreux fans du Bayern ils rêvent du retour du joueur français et après l’image de Ribéry formation avec l’équipe les illusions se sont multipliées. Toute cette agitation a suscité de nombreux commentaires parmi lesquels se démarque Manuel Bonke, qui a clairement exprimé son opinion à ce sujet sur son profil Twitter : “Si le Bayern ne trouve pas d’ailier, qu’il ne veut pas et ne peut pas signer, il envisagerait certainement un contrat d’un an avec Franck Ribéry.“.

# FCBayern-PDG #Kahn über eine mögliche Rückhol-Aktion von @FranckRibery : « Wir denken nicht über einen Transfer von Franck # Ribéry nach. » – Manuel Bonke (@mano_bonke) 10 août 2021

Mais Oliver Kahn ne pense pas la même chose et c’est très clair pour lui. C’est pourquoi ce mardi mime voulait régler les spéculations du retour éventuel du joueur français. “J’ai adoré jouer aux côtés de Franck puis le voir évoluer en spectateur.” « Au cours des dernières semaines nous avons négocié plusieurs fois et je l’ai rencontré fréquemment au restaurant de Munich, mais nous n’avons pas l’intention de vous proposer un contrat. Ce n’est pas dans nos plans“, a-t-il précisé. Il semble que le rêve des supporters munichois ne se réalisera pas.

En revanche, depuis qu’il a quitté la Fiorentina, Ribéry ne voulait rien rater et s’est entraîné individuellement en espérant trouver une équipe et s’entraîner bientôt. A trente-huit le Français n’a pas l’intention de raccrocher ses bottes.