Oliver Kahn pense que le Bayern Munich n’a plus besoin de transferts

in

Oliver Kahn ne voit pas la nécessité pour le Bayern Munich de s’engager davantage sur le marché des transferts. Dans l’état actuel des choses, le club n’a fait venir que Dayot Upamecano du RB Leipzig et Omar Richards du Reading FC, et ils ont perdu David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez. Le Bayern traverse également un consortium de négociations contractuelles avec une poignée de joueurs de l’équipe, car la structure salariale du club, combinée aux pertes de coronavirus, a présenté son lot de problèmes.

S’adressant à RTL avant le dernier match amical de pré-saison de l’été contre le SSC Napoli ce week-end, Kahn a déclaré qu’il pensait que le Bayern était “bien placé” dans toutes les zones du terrain (Az). “Non, je pense que nous sommes très bien placés dans toutes les parties de l’équipe”, a expliqué Kahn lorsqu’on lui a demandé si le Bayern prévoyait ou non de faire plus d’affaires avant la fermeture de la fenêtre. Les départs, bien sûr, pourraient changer cela car plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour l’achat de Kingsley Coman, mais Julian Nagelsmann prévoit actuellement de l’avoir dans l’équipe cette saison.

Joshua Zirkzee est également sur le point de conclure un accord de prêt avec l’équipe belge du RSC Anderlecht, mais le Bayern n’a pas été en mesure de trouver beaucoup de prétendants pour Michael Cuisance et, par conséquent, pourrait devoir le garder au-delà de cet été. De ce point de vue, à moins que quelque chose de radical ne se produise avec un départ potentiel de Coman, l’activité de transfert du Bayern pour cette fenêtre semble être terminée.

En plus de sentir que l’équipe du Bayern est bien adaptée à tous les postes, Kahn a déclaré qu’il se rendait compte que “nous ne sommes pas le seul club touché par la pandémie”, et l’objectif du Bayern est toujours d’être parmi les “quatre premiers, le meilleur de tous les trois premiers » clubs en Europe.

Alors que le record de pré-saison du Bayern pourrait certainement être considéré comme une source de préoccupation, Nagelsmann accueillera à nouveau toutes ses stars de l’Euro 2020, ajoutant la profondeur nécessaire. Avant le retour de la plupart des internationaux, l’équipe était principalement composée de jeunes ou de joueurs marginaux, à l’exception de Sven Ulreich, Eric Maxim Choupo-Moting, Upamecano et (Omar) Richards. Lucas Hernandez et Alphonso Davies sont cependant toujours blessés et devraient manquer la ou les premières semaines de la saison avec le milieu de terrain Marc Roca.