Oliver Kahn regrette le déroulement de l’assemblée générale annuelle du Bayern Munich

Il n’y a pas d’enrobage sur la façon dont s’est déroulée l’assemblée générale annuelle du Bayern Munich le mois dernier. Ce qui est généralement un forum relativement ouvert pour des discussions sur un large éventail de sujets concernant le club s’est transformé en une démonstration d’émotions enflammées et de divergences entre les membres du club et les membres du conseil d’administration. L’appel des membres du club au Bayern d’annuler leur contrat et leur relation avec Qatar Airways a éclipsé l’événement, créant plus de division sur la question, les membres du club ayant le sentiment d’avoir été ignorés avec véhémence.

Mettre fin à l’assemblée générale avec un match de cris avec des chants, des railleries et des sifflets visant les membres du conseil d’administration du Bayern n’était pas la conclusion souhaitée, mais c’est exactement ce qui s’est passé. Malgré ses regrets, Oliver Kahn a déclaré qu’il y avait encore des leçons à tirer de sa première assemblée générale en tant que PDG du Bayern. « Après, tu es toujours plus intelligent. Vous auriez certainement pu faire une chose ou l’autre différemment », avait-il déclaré lors de la préparation de la victoire 4-0 du Bayern sur le VfL Wolfsburg juste avant la pause hivernale (Abendzeitung).

Rétrospectivement, alors que Kahn n’avait peut-être pas anticipé le niveau d’hostilité qui se déployait inévitablement à l’intérieur de l’Audi Dome, il a pu reconnaître que toute l’écriture était sur le mur pour que tout puisse finalement démarrer de la manière dont il l’a fait. « Les présages n’étaient pas si faciles. Il y avait très peu de membres qui étaient présents à une assemblée générale. Il y avait beaucoup de choses qui avaient déjà suscité des tensions auparavant. Il peut alors arriver que quelque chose comme ça se dérobe », a-t-il expliqué.

Du point de vue extérieur, Kahn a été fortement critiqué pour n’avoir jamais prononcé une seule fois le mot « Qatar » lors de l’assemblée générale, renforçant l’argument des membres du club selon lequel ils estimaient que le conseil d’administration du Bayern n’était pas assez proactif pour s’engager dans un « dialogue ouvert ». Malgré cette conviction fermement ancrée d’une grande partie des membres du club du Bayern, Kahn a déclaré que le conseil d’administration avait réfléchi en interne aux problèmes et était prêt à engager des discussions plus détaillées sur la question. « Nous savions qu’il y avait beaucoup de fans ici qui sont très, très critiques à l’égard de la question du Qatar. Bien sûr, nous nous sommes assis et avons réfléchi. Nous allons les approcher et essayer de donner plus d’informations », a-t-il déclaré.

Kahn était également légèrement contrarié qu’une poignée de sujets aient été négligés et éclipsés par la question du Qatar. Après une année aussi réussie du point de vue du football, il espérait avoir passé un peu plus de temps à réfléchir à ce qui a fonctionné, en particulier après avoir pu naviguer à travers une période financière incroyablement difficile en raison de l’épidémie de coronavirus. « Lors de la JHV (Jahreshauptversammlung/Assemblée générale annuelle), nous avons fait un retour sur les deux dernières années. Entre autres choses, il y a eu une année très, très réussie au cours de laquelle nous avons remporté six ou sept titres. Sur le plan économique, nous avons également réussi à traverser une période difficile. C’est tout. Ensuite, cela a été classé dans un sujet – qui intéresse à juste titre certains de nos fans – c’était dommage », a-t-il déploré.

Photo de S. Mellar/FC Bayern via .