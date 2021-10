Oliver Kahn révèle des problèmes de dépression et d’épuisement professionnel au cours de sa carrière de joueur

Il était un titan sur le terrain : mais tandis qu’Oliver Kahn s’est frayé un chemin vers le sommet du Bayern Munich et de l’équipe nationale allemande dans les années 1990, il a également lutté contre la dépression et l’épuisement professionnel. C’est ce que Kahn a révélé dans un nouveau documentaire, FC Bayern – Behind the Legend.

« La dépression, l’épuisement professionnel, ce sont aussi toutes des choses qui coïncident d’une manière ou d’une autre », a déclaré Kahn. « À la fin des années 90, j’étais tout simplement épuisé. C’était la même période où tout semblait aller à la hausse pour Kahn : le Bayern remportait la Bundesliga trois fois de suite de 1998/1999 à 2000/2001, et Kahn lui-même s’avérerait être le héros de la Ligue des champions 2000/2001 du Bayern. campagne, économisant trois pénalités lors des tirs de barrage contre Valence en finale.

Ce succès est apparemment venu malgré une grave détresse en dehors du terrain. En décrivant la fin des années 90, Kahn a déclaré : « Je pense que lorsque vous ne pouvez plus monter vos propres escaliers à la maison sans tomber épuisé, alors vous commencez à réfléchir. »

Kahn a repris sa célèbre citation, « Weiter, immer weiter! » (En avant, toujours en avant) avec un commentaire qui donne à réfléchir : « Vous voyez aussi où cela peut vous amener. Toujours plus haut, toujours en avant. Et toujours en avant. Et un autre en plus ! Toujours jamais satisfait. Lorsque vous n’arrivez plus à maintenir cette régularité entre tension et détente, alors c’est un signal de votre corps : « Ça y est, je ne peux pas continuer. Après tout, tout n’est pas faisable.