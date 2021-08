Oliver Kahn sait que le Bayern Munich peut être têtu avec des offres pour Robert Lewandowski

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, ne veut pas perdre Robert Lewandowski. En fait, le patron a déclaré que le club doit être intelligent, mais peut également se permettre d’être têtu face aux joueurs qu’il souhaite conserver.

«Avec Robert, nous nous permettrions certainement d’être têtus. De manière générale, nous serons plus flexibles en ce qui concerne les transferts à l’avenir », a déclaré Kahn à Welt (tel que capturé par Twitter @iMiaSanMia). « Il s’agit d’utiliser tout le potentiel. La crise n’est pas encore terminée, elle est plus présente que jamais. Nous rémunérons nos meilleurs joueurs en conséquence car ce sont eux qui font la différence au final. Mais il y a des limites dictées par nos revenus. Dans de nombreux grands clubs européens, les salaires ont continué d’augmenter, tandis que les revenus ont stagné. Et maintenant, à cause de la pandémie, ils sont en déficit. »

Kahn est également très confiant dans la capacité de son club à garder ses meilleurs joueurs.

« Vous pouvez aussi très bien gagner au FC Bayern, et la question est : qu’est-ce qu’un club peut m’offrir, à part de l’argent ? En Julian Nagelsmann, nous avons un entraîneur ici qui peut développer des équipes », a déclaré Kahn. « Les joueurs peuvent gagner des titres dans un environnement attrayant ici. L’argent et les noms à eux seuls ne garantissent pas les titres, nous l’avons vu maintes et maintes fois. Le FC Bayern n’a certainement pas à se cacher avec le package que nous pouvons offrir. C’est pourquoi le FC Bayern est une adresse incontournable en Europe.