Oliver Kahn s’attend à ce que Hasan Salihamidzic vende des joueurs dans les prochaines fenêtres de transfert

Il existe une relation harmonieuse entre le personnel du front office du Bayern Munich, qui est désormais dirigé par Oliver Kahn. Il a déjà mis en œuvre de nouvelles initiatives dans le but de maximiser la croissance et la durabilité du club, mais il a également pour objectif d’améliorer la situation financière du club qui a été grandement affectée par la pandémie de coronavirus. Alors que le Bayern aurait peut-être été bien mieux loti que de nombreux clubs «moins importants» d’un point de vue financier, ils ont quand même été affectés et cela a faussé l’activité de transfert pendant les fenêtres de transfert.

Il incombe à Hasan Salihamidzic de superviser les politiques de transfert du Bayern depuis qu’il est devenu directeur sportif du club. Il a apporté une multitude de transferts de premier plan comme Alphonso Davies, Leon Goretzka, Leroy Sane, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Marcel Sabitzer. Il a eu des désaccords avec l’ancien manager Hansi Flick concernant les objectifs de transfert, mais il a une relation de travail solide avec Kahn. Même avec une relation de travail saine, Kahn commence à mettre la pression sur Brazzo.

Selon un nouveau rapport de Sport Bild (via Tz), Kahn veut vraiment voir des gains financiers importants lors des prochaines fenêtres de transfert. Le Bayern n’a pas eu la tâche facile d’essayer de vendre des joueurs récemment et il y a une poignée de joueurs dans l’équipe qui sont des candidats de choix pour être déchargés. Ils veulent éviter des situations comme ce qui s’est passé avec David Alaba, qui a fini par rejoindre le Real Madrid sur un transfert gratuit pendant la fenêtre de transfert d’été. Bouna Sarr, Michael Cuisance, Corentin Tolisso et peut-être même Niklas Sule sont tous potentiellement candidats à la vente d’ici l’été net, et Kahn aimerait voir un profit décent de celui qui finira par être vendu.

Photo de Gisela Schober/.

Depuis qu’il est directeur sportif, Brazzo a vendu un total de neuf joueurs, pour un total de 160 millions d’euros, mais la valeur marchande des joueurs vendus était plus proche de 230 millions d’euros. Kahn veut que cela change. Sous sa gouverne, vendre un joueur du calibre de Thiago Alcantara à Liverpool pour 22 millions d’euros n’aurait pas lieu. Il veut voir de bons retours sur valeur dans les fenêtres à venir et veut également pouvoir libérer certains des joueurs marginaux afin que le Bayern n’ait pas à continuer à payer leurs salaires.

Joshua Kimmich et Leon Goretzka ont déjà signé des prolongations de contrat et Thomas Muller et Serge Gnabry devraient bientôt emboîter le pas. Sule et Coman ont tous deux des contrats à expiration à venir et les négociations pour les renouvellements s’avèrent être un défi. Pour ces deux joueurs, s’ils devaient être vendus à un moment donné dans un proche avenir, cela devrait être pour des frais intéressants pour le Bayern. Pour Brazzo, bien qu’il ne travaille pas entièrement seul, la pression est sur lui pour qu’il réalise de solides gains lors des prochaines fenêtres de transfert.