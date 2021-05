Oliver Kahn veut fixer une date limite pour Niklas Süle du Bayern Munich

La situation du contrat avec le défenseur du Bayern Munich Niklas Süle se complique lentement. Le contrat de Süle arrive à expiration en 2022 et, jusqu’à présent, le Bayern n’a pas pris de position ferme sur une prolongation de contrat.

Süle a également exprimé ses inquiétudes quant à sa situation contractuelle au Bayern, mais le PDG Oliver Kahn a récemment précisé qu’une décision pourrait être prise prochainement, car les membres du conseil d’administration souhaitaient fixer une date limite pour la prolongation du contrat de Süle.

Niklas Süle pourrait recevoir une date limite pour signer un nouvel accord avec le Bayern Munich.Photo de Filip Singer – Pool / .

Kahn semble optimiste et ne voit aucune raison pour laquelle Niklas Süle voudrait quitter le Bayern, mais a indiqué que fixer une date limite pour Süle est «tout à fait envisageable». Kahn a déclaré à Sport Bild (tel que capturé par Abendzeitung) que le Bayern est économiquement stable et offre beaucoup pour chaque joueur. Il a ajouté que le Bayern avait une équipe fantastique qui pourrait remporter tous les trophées et que la ville elle-même est très belle. Kahn a ajouté qu’il était très difficile de trouver une combinaison comme celle-là en Europe.

Süle, qui a été vaguement lié à Chelsea ces dernières semaines, s’est récemment remis d’un revers de blessure et devrait être de retour dans l’équipe face au SC Fribourg samedi. Cela sera utile pour Hansi Flick, car Tangui Nianzou est suspendu pour les deux prochains matches.