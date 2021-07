Oliver Stone claque l’annulation de la culture, de la NFL et du féminisme 10z viral

in

Le producteur de films américain et lauréat d’un Oscar Oliver Stone a partagé de nombreuses opinions impopulaires au fil des ans. Son célèbre film sur l’assassinat de JFK a apporté plus de controverse à sa réputation qu’il ne l’avait jamais prétendu. Maintenant, le réalisateur ressent à nouveau la chaleur d’avoir osé parler de la «censure américaine» et de la façon dont les gens de notre pays deviennent «sensibles».

Stone a une relation intéressante avec l’Amérique pour le moins. Sa mère est française et il a ouvertement parlé du « déclin de l’Amérique » dans des interviews précédentes. Ses sentiments négatifs envers la culture d’annulation ont également été révélés lors d’une interview avec The Independent cette semaine.

“Bien sûr que je le méprise”, a déclaré Stone lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur la question de la censure.

Je suis sûr que j’ai été annulé par certaines personnes pour tous les commentaires que j’ai faits… c’est comme une chasse aux sorcières. C’est terrible. La censure américaine en général, parce que c’est un empire en déclin, défensif, elle (l’Amérique) est devenue très sensible à toute critique. Ce qui se passe dans le monde avec YouTube et les médias sociaux. Twitter est le pire. Ils ont interdit l’ex-président des États-Unis. C’est choquant !

Le cinéaste a réussi à enflammer à la fois la gauche et la droite au cours de sa longue carrière, donc son expertise sur la culture de l’annulation vient d’années d’expérience.

Stone a admis que pendant qu’il était en Russie pour travailler sur son dernier documentaire, qui examinera comment l’énergie nucléaire peut « sauver l’humanité », il a vu le pouvoir que le secteur militarisé de l’économie américaine a sur la censure de l’information. Ce n’est pas la même chose mais cela fonctionne de manière très similaire. « Je pense qu’il y a toujours une présence là-bas qui rappelle aux gens de ne pas parler. J’ai entendu cela dans, de tous les endroits, en Russie », a déclaré Stone.

Le cinéaste a dû annuler la culture avant même que nous ayons un nom pour cela. Dites ce que vous voulez à propos de Stone, il connaît le pouvoir de la liberté d’expression et l’importance de permettre aux gens d’exprimer leurs pensées ou, dans son cas, de faire des films pour les exprimer.

Il a expliqué que même lorsqu’il a tenté de créer un film sportif, il a réussi à frustrer la NFL. Il était furieux à propos de son film de football de 1999, “Any Given Sunday”. “Ils (la NFL) sont des gens arrogants et très riches qui mettent fin à toute dissidence, j’ai donc dû changer d’uniforme et de noms … mais ils ont compris”, a déclaré Stone.

Stone tentait apparemment d’être annulé avec cette interview car, interrogé sur les «anciennes» normes de genre, il a déclaré que «les tribus ont tendance à avoir un leader fort», mais «l’impulsion féminine» est également «importante». “Je parle de l’impulsion maternelle et non de la version Hillary Clinton/Margaret Thatcher du féminisme”, a-t-il déclaré. « Ce sont des hommes. Ce ne sont pas des femmes, je ne veux pas de femmes en politique qui veulent être des hommes. Si une femme est une femme, elle doit être une femme et apporter son maternel. C’est une influence levante.

« Ne vous attendez pas à rejuger l’ensemble de la société sur la base de vos nouvelles valeurs », a-t-il conclu.

Assurez-vous de lire l’interview maintenant, car la façon dont Big Tech évolue ne durera pas longtemps.