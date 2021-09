Oliver Torres et Iván Romero, des nouvelles de l’appel de Séville

in

28/09/2021 à 12:18 CEST

.

Milieu de terrain Olivier Torres, absent lors des deux dernières nominations en championnat, et l’attaquant de la filiale Ivan romero sont les nouvelles sur la liste des entraîneurs de Séville, Julen lopetegui, pour le match de Ligue des champions contre l’allemand Wolfsburg, dans lequel l’attaquant marocain n’entre pas Youssef En-Nesyri, qui a pris sa retraite avec malaise contre l’Espanyol et qui devra également purger une sanction pour son expulsion contre Salzbourg.

Lopetegui a offert avant de se rendre en Allemagne un appel dans lequel le milieu de terrain serbe n’entre pas non plus Nemanja Gudelj et l’extrême marocain Oussama Idrissi, qui n’étaient pas inscrits pour cette phase du tourneur européen.

L’appel est composé de : Bono, Dmitrovic, Alfonso, Jesús Navas, Montiel, Diego Carlos, Koundé, Rekik, Acuña, Augustinsson, Fernando, Delaney, Jordán, Rakitic, Papu Gómez, Óscar Rodríguez, Óliver Torres, Suso, Lamela, Ocampos, Munir, Iván Romero et Rafa mir.