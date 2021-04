Oliver Twins a créé une nouvelle entreprise Panivox pour travailler sur … quelque chose?

Les vétérans de l’industrie des jeux Philip et Andrew Oliver (photo) ont créé une toute nouvelle start-up appelée Panivox.

Le duo s’est associé au cofondateur de Viewpount, Neil Campbell, pour cette entreprise, qui travaille sur un «nouveau format multimédia numérique interactif révolutionnaire» encore secret.

Bien que l’on ne sache pas du tout sur quoi l’entreprise travaille exactement, elle a attiré des investissements de la part du cofondateur et directeur technique de Rebellion Chris Kingsley OBE et du cofondateur et PDG de Unit 2 Richard Smithie. Panivox va faire un tour d’investissement de démarrage en juin avant un lancement complet au quatrième trimestre de cette année.

Philip Oliver occupe un rôle de MD dans l’entreprise, tandis qu’Andrew est directeur de la création et Campbell est directeur du développement.

Philip Oliver a déclaré: «Tout au long de notre carrière, nous avons été les pionniers de nouvelles technologies et techniques dans les jeux et les médias interactifs. Avec Panivox, nous pensons que nous sommes sur quelque chose qui représente une forme de divertissement entièrement nouvelle, et nous espérons être à nouveau devant et pionniers.

Kingsley a ajouté: «Je connais les frères Oliver depuis le milieu des années 90 et nous nous sommes toujours bien entendus. J’ai beaucoup de respect pour leurs réalisations créatives et commerciales et je pense que Panivox pourrait faire quelque chose de vraiment révolutionnaire dans une zone de Blue Ocean dans les jeux. Surveillez cet endroit.”

Les Olivers ont précédemment lancé le développeur Radiant Worlds où il travaillait sur un projet appelé SkySaga avec l’éditeur coréen Smilegate. Ce partenariat s’est effondré en 2017, avant que Rebellion n’intervienne et n’achète le studio en janvier 2018. Les Olivers ont quitté Rebellion 12 mois plus tard, créant peu de temps après un nouveau cabinet de conseil appelé Game Dragons.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72096/oliver-twins-set-up-new-venture-panivox-to-work-on-something/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));