Olivia Attwood révèle que les déversements ont duré jusqu’à 4 heures du matin ⋆ .

L’ancienne star de Love Island, Olivia Attwood, a rappelé ce que c’était que de participer à des cérémonies de rapprochement dans la série, révélant que les déversements pouvaient durer très longtemps jusqu’au petit matin.

Les déversements sur Love Island présentent souvent les moments les plus choquants de la série, le plus récent de la série 2021 ayant pour résultat Hugo Hammond faisant des remarques cinglantes sur le traitement de Chloe Burrows par Toby Aromolaran, étonnant les téléspectateurs au-delà de toute croyance.

Olivia a joué sur Love Island en 2017, entrant dès le premier jour et se rendant jusqu’à la finale, où elle et Chris Hughes ont terminé à la troisième place.

En repensant à son séjour dans la villa, Olivia a déclaré que les décharges, qui sont toujours accompagnées d’une musique dramatique à propos, sont “pires dans la vraie vie”.

“Certains des déversements peuvent prendre tellement de temps”, a déclaré le joueur de 30 ans à OK !.

«Nous avons fait des réaccouplements qui ont duré jusqu’à trois ou quatre heures du matin. Nous ne saurions pas l’heure mais les producteurs nous diraient que nous devions nous coucher parce que c’était les premières heures du matin.

Chris et Olivia ont terminé à la troisième place de leur série Love Island (Photo: ITV)

De plus, dans la vraie vie, les cérémonies de recouplage se déroulent dans un silence complet, ce qui, on peut imaginer, rend la situation encore plus intense.

«Ils sont affreux, ils sont pires dans la vraie vie. À la télévision, ils remplissent les silences de musique, mais c’est tellement silencieux que tout ce que vous pouvez entendre est le crépitement du feu », a déclaré Olivia.

«La villa est au milieu de nulle part, donc quand vous êtes là à attendre, vous pouvez littéralement entendre une mouche voler. C’est tellement intense.

La relation d’Olivia et Chris a été de courte durée après Love Island, Olivia s’étant fiancée au footballeur Bradley Dack en 2019.

Bradley et Olivia avaient initialement prévu de se marier cette année (Photo : Jeff Spicer/.)

Le 6 juin, Bradley a partagé une photo romantique sur Instagram de lui et Olivia le jour de leur mariage.

‘Heureux serait le jour du mariage avec l’autre moitié. Ce n’était pas censé être cette année .. mais j’ai hâte de me faire d’autres souvenirs avant de pouvoir le faire l’année prochaine [sic], écrit-il en légende.

Dans l’épisode de dimanche de Love Island, il semble que les choses vont être bouleversées par le retour imminent de Casa Amor, qui verra une nouvelle cohorte d’insulaires rejoindre le spectacle pour remuer le pot.

L’un des couples se retrouvera-t-il en danger? Ou prouveront-ils leur engagement les uns envers les autres ?

Love Island revient demain à 21h sur ITV2 et est disponible pour regarder sur ITV Hub.

