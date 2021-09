Olivia Colman dédie son Emmy à son papa, décédé du Covid

Cette fois, l’actrice a battu d’autres nominés tels que Élisabeth mousse (Le conte de la servante), Zendaya, qui a connu un grand succès avec sa série HBO Euphoria et est l’une des artistes les plus demandées de l’industrie, ainsi que MJ Rodriguez, l’actrice d’origine latine qui joue dans la série Pose, qui se penche sur les revers, les défis et, éventuellement, les triomphes vécus par la communauté transgenre dans les années 80 et 90.

Imelda Staunton dans le rôle d’Elizabeth II pour la cinquième saison. de “La Couronne”. (Netflix)

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la cinquième et peut-être la dernière saison de The Crown. Selon les rapports, la nouvelle livraison pourrait voir le jour en 2022, bien que l’information ne soit pas encore confirmée. Dans le cinquième volet, ce sera une autre actrice britannique consacrée, Imelda Stauntonqui joue la reine Isabelle II.