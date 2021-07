Olivia Cooke donne des détails sur son personnage de la “Maison du dragon”

Olivia Cooke a l’un des rôles principaux dans la série préquelle de Game of Thrones House of the Dragon, et elle a donné sa première interview sur son rôle “complexe”. Cooke incarne Alicent Hightower, une femme ambitieuse qui devient reine et ose rivaliser avec un Targaryen pour le contrôle du trône. Cooke a donné son avis sur le rôle dans une nouvelle interview avec Collider.

“Je ne sais pas si je peux dire quelque chose sans vraiment le révéler”, a déclaré Cooke en préface de l’interview. Pour ceux qui s’inquiètent des spoilers, House of the Dragon est basé sur le dernier livre de George RR Martin Fire & Blood. Il est écrit plus comme un livre d’histoire que comme un roman, il y a donc encore beaucoup de caractérisation à faire dans la série, mais les détails de ce livre seront inclus dans cet article. Vous pouvez découvrir Fire & Blood par vous-même ici en format papier, numérique ou livre audio.

(Photo : Ollie Upton/HBO)

“Elle est très complexe et je pense que les gens voudront voir le pire en elle”, a déclaré Cooke à propos d’Alicent. Elle a déclaré qu'”il faudra un certain temps” pour que les fans comprennent pleinement les motivations d’Alicent, mais le succès de Game of Thrones lui donne l’espoir qu’il sera pleinement réalisé.

“Ce qui est incroyable à propos de Game of Thrones, comme nous l’avons vu dans la série précédente, c’est qu’une saison, vous détestez un personnage, et la suivante, vous l’aimez absolument et irez jusqu’au bout du monde pour eux”, a-t-elle déclaré. “Vous ne savez tout simplement pas ce que vous obtiendrez avec ces personnages. Ils sont si bien écrits. Telle est la condition humaine, vous pouvez faire des choses horribles, mais vous pouvez aussi faire des choses merveilleuses. C’est très complexe, et ce n’est pas du tout noir et blanc.”

Bien sûr, les fans ne veulent pas que House of the Dragon ressemble trop à Game of Thrones après sa tristement célèbre fin. Cooke a déclaré: “Cela aide que l’histoire remonte à cent ans. Nous sommes dans le monde de Game of Thrones, mais vous pouvez également vous mettre dans un espace de tête différent et savoir que, pour un acteur, vous ne ‘ Je ne dois pas nécessairement faire suite à ce que fait quelqu’un d’autre. Mais en même temps, oui, c’est tout à fait bizarre, après un an ou un an et demi, de f—ing 10 ans que nous avons eu, en regardant vers le bas et juste en disant : ‘Qu’est-ce que je porte ? Qu’est-ce que je fais ? C’est de la folie.'”

Sur cette note, Cooke n’avait que des éloges pour l’équipage. Elle a déclaré: “L’équipe est forte d’une centaine. L’art impliqué est époustouflant. Les décors qui ont été créés sont vraiment magnifiques, ainsi que les costumes. Jusqu’au petit accessoire que vous tenez dans vos mains, il y a tellement de réflexion qui entre en jeu et tellement d’histoire aussi. C’est incroyable de travailler sur un film, une émission de télévision ou n’importe quoi où tout le monde est tellement passionné par ça. “

Les fans sont également passionnés et beaucoup meurent d’envie de voir ce que Cooke décrit par eux-mêmes. La première de House of the Dragon est prévue sur HBO au printemps 2022. Game of Thrones est maintenant diffusé sur HBO Max.

