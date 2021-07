Olivia Dee-Rose Thompson a abandonné une petite fille nouveau-née : la police 10z virale

Une mère adolescente du Maryland fait face à une série de chefs d’accusation après que les autorités ont déclaré qu’elle avait abandonné sa propre petite fille nouveau-née dans une zone boisée de Glen Burnie, une banlieue de Baltimore.

Selon un dossier du tribunal de district du comté d’Anne Arundel, Olivia Dee-Rose Thompson, 19 ans, de Wardour Road à Glen Burnie, Maryland, est accusé de neuf crimes et délits distincts : tentative de meurtre au premier degré, tentative de meurtre au deuxième degré, voies de fait au premier degré, voies de fait au deuxième degré, maltraitance d’enfants au premier degré causant blessures corporelles graves, maltraitance d’enfants au deuxième degré, négligence d’un mineur, mise en danger imprudente et désertion d’un enfant mineur. Tous les crimes présumés sont répertoriés comme résultant d’un incident du 14 juillet 2021.

Le département du comté d’Anne Arundel a résumé ce qui s’est passé dans une paire de brèves déclarations à la mi-juillet.

Le 14 juillet 2021, vers 6 h 15, les agents ont répondu au signalement d’un nouveau-né abandonné trouvé dans une zone boisée du pâté de maisons 600 de Greenway Road à Glen Burnie. Plusieurs agents ainsi que l’unité médicale du service d’incendie du comté d’Anne Arundel ont répondu. Le nouveau-né a été transporté dans un hôpital de la région pour y être soigné. Mise à jour (15 juillet 2021) : Le 14 juillet 2021, alors que les détectives enquêtaient sur cet incident, la mère de l’enfant a été identifiée. Elle a reçu un traitement médical et a eu accès à notre intervention de crise et à d’autres ressources du comté. Le nourrisson se porte bien et est en bonne santé. Cette enquête est active et en cours.

L’endroit précis où le bébé a été laissé était sur Greenway Road près de Pine Terrace, selon un rapport de WBAL-TV, filiale de Baltimore NBC. C’est à quelques mètres de l’adresse de l’accusé.

L’Associated Press a rapporté que la police a été alertée de l’affaire lorsque quelqu’un a appelé le 911 pour signaler “le bruit d’un bébé qui pleure”. Les agents sont arrivés et “ont trouvé une petite fille déshabillée avec un cordon ombilical toujours attaché”, selon l’AP.

Marc Limansky, un porte-parole du département de police du comté d’Anne Arundel, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’enfant souffrait de “quelques blessures dues au contact avec la brosse, des buissons – des éraflures, des écorchures et ce genre de chose”. Mais il a ajouté que “heureusement” l’enfant était toujours en vie.

WBAL a déclaré que la personne qui a découvert l’enfant était un passant et que l’enfant avait été abandonné près d’une piste cyclable parallèle à une rue résidentielle. Ce passant, Ted Rutherford, a déclaré que lui et une deuxième personne qui est arrivée sur les lieux ont d’abord eu du mal à déterminer s’ils entendaient un bébé humain ou un animal.

“Quand je suis arrivé jusqu’ici, cela ressemblait à – je ne savais pas si c’était un animal qui gémissait”, a déclaré Rutherford à WBAL. « Mais ensuite, quelque chose m’a dit : « C’est un bébé qui pleure ». Je me suis retourné et il y avait un jeune garçon qui marchait dans l’autre sens et il est monté et a confirmé que c’était un bébé.

“Après avoir confirmé qu’il s’agissait d’un bébé, je suis sorti dans la rue parce que je n’avais pas de téléphone portable sur moi”, a poursuivi Rutherford. « Deux personnes se sont arrêtées mais elles n’ont pas voulu – elles ne voulaient pas s’impliquer. Et puis mon voisin d’en face, il sortait pour arroser ses fleurs et je lui ai dit d’appeler le 911.

“Dieu merci, j’ai marché ce matin”, a ajouté Rutherford – disant qu’au début, il ne se sentait pas bien et n’est presque pas sorti.

L’affilié de Washington, DC FOX, WTTG, a déclaré que les agents d’intervention “ont soigneusement retiré l’enfant et l’ont transportée aux ambulanciers paramédicaux sur place”.

“Plusieurs éléments de preuve ont été recueillis sur les lieux de l’abandon”, a poursuivi WTTG. “Une prospection de la zone a été réalisée dans laquelle des informations précieuses ont été développées par des citoyens identifiant éventuellement la mère du nouveau-né.”

Les différents rapports indiquent que l’accusé a été localisé, interrogé et inculpé ; son identité en tant que mère de la petite fille a également été confirmée.

La police a déclaré que l’incident n’aurait jamais dû en arriver là.

“La police du comté d’Anne Arundel veut souligner à tous qu’au Maryland, personne n’a jamais à abandonner un nouveau-né”, a déclaré la police dans une déclaration supplémentaire obtenue par la radio WTOP à Washington, DC “En vertu de la loi Safe Haven, un parent en détresse qui ne peut pas ou ne veut pas s’occuper de son bébé peut abandonner la garde de son bébé en toute sécurité, sans poser de questions.

“Une personne qui invoque Safe Haven est à l’abri de la responsabilité civile ou des poursuites pénales tant que l’enfant est indemne”, a noté l’OMCP.

WJLA-TV, filiale d’ABC à Washington, DC, a expliqué plus en détail les spécificités de la loi du Maryland. L’État gère également un site Web complet Safe Haven qui répertorie les installations et les adresses où les nouveau-nés indemnes peuvent être déposés.

Comme Law&Crime l’a déjà noté, les cinquante États ont des lois similaires dites « Safe Haven » ou « Baby Moses » dans les livres.

Les dossiers de la prison indiquent que l’accusé est incarcéré au centre de détention de Jennifer Road. Aucune caution n’est inscrite sur les dossiers de la prison ou les dossiers du tribunal de district.

Aucun avocat de la défense n’est inscrit sur le rôle. Le défendeur doit à nouveau comparaître devant le tribunal le 2 août à 11h00.

