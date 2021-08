Olivia et Korey, gagnantes de «Love Island USA», discutent de ce qui les attend pour leur voyage ensemble (exclusif)

Alors qu’ils ont eu un voyage assez unique pour y arriver, Olivia Kaiser et Korey Gandy ont été nommés vainqueurs de la saison 3 de Love Island dimanche soir. Les deux se sont associés vers la fin de la saison après avoir réalisé qu’ils voulaient faire passer leur amitié au niveau supérieur. Après avoir quitté la bulle de Love Island, Korey et Olivia ont parlé avec PopCulture.com de leur connexion, de la victoire de l’émission et de la prochaine étape pour les tourtereaux.

Comme les fans le savent, Olivia et Korey étaient de bons amis avant que leur relation ne devienne romantique. Selon le couple, ils savaient tous les deux quelque chose de plus entre eux lorsque la torsion de Casa Amor a eu lieu. Lorsqu’on leur a demandé quand ils savaient qu’il y avait une étincelle entre eux, Korey a déclaré: “Pour moi, c’était Casa Amor, vous savez, quand Olivia et le reste des filles sont partis. Au début, nous avons eu ce genre de high initial de, oh, nous avons cinq nouvelles personnes, accueillons-les dans la villa, faisons-leur sentir qu’ils s’amusent, et cetera. Mais je me souviens juste d’être allé dormir cette nuit-là, et je pensais à Olivia, comme, ‘Dang, cette fille me manque en fait.'”

Korey ajoute tout au long de “tout le temps”, il comparait comment c’était avec les nouvelles filles par rapport à la façon dont les choses se passaient avec Olivia et tout le monde. “Donc, pour moi, c’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à penser qu’il pourrait y avoir quelque chose d’un peu plus qu’une amitié avec Olivia”, a-t-il déclaré. Quant à Olivia, elle avait une réponse similaire quand elle savait qu’elle et Korey pourraient devenir plus que des amis. Elle a expliqué que lorsqu’elle est allée à Casa Amor, elle “ne faisait pas le lien” qu’elle “voulait avec aucun des gars” là-bas. “Je n’arrêtais pas de penser à Korey aussi. Je ne savais pas qu’il pensait la même chose”, a déclaré Olivia. “Donc, en revenant, j’étais vraiment en train de le voler et de revenir … Heureusement, heureusement, il a rendu ces sentiments, et nous y sommes.”

Olivia et Korey étaient tous les deux des “OG” de la saison 3 de Love Island, ce qui signifie qu’ils étaient là dès le premier jour. Selon le couple, ils ne savent pas s’ils auraient fait fonctionner les choses s’ils s’étaient couplés au tout début de la saison. . En d’autres termes, ils étaient toujours censés être amis avant tout.

“Nous en parlons tout le temps. Si nous devions nous mettre en couple le premier jour, nous n’aurions probablement pas travaillé. Je pense que nous étions trop prudents”, a expliqué Olivia. “En fait, non, nous l’étions. Nous étions trop surveillés; nous n’étions pas prêts … Je suis tellement heureux que cela ait fonctionné de cette façon parce que je n’ai jamais eu de petit ami ou quelqu’un avec qui ou avec qui je parlais, sois un meilleur ami d’abord. Ça a toujours été chaud et lourd depuis le saut. Et je pense que beaucoup de décisions importantes dans ma vie ont été faussées parce que moi et cette personne n’étions pas sur la même longueur d’onde. Donc, le fait que nous sommes sur la même longueur d’onde et que maintenant nous pouvons juste nous amuser et passer un bon moment, c’est comme honnêtement, indescriptible.”

Même s’ils viennent de sortir de la Love Island Villa, Korey et Olivia ont déjà des plans sur la suite en termes d’avenir de leur relation. “Nous sommes en quelque sorte des oiseaux libres”, a déclaré Olivia. “Nous gérons la nôtre… Je dirige ma propre entreprise, donc je peux partir quand je veux. Il est sur la bonne voie pour réussir dans la vie afin qu’il puisse faire ce qu’il veut. Alors oui, nous allons juste avoir amusant ; nous allons beaucoup voyager. »

Korey a ajouté qu’ils étaient prêts pour tout ce qui était “spontané” avec Olivia. “Comme elle l’a dit, nous sommes tous les deux en quelque sorte dans une position où il n’y a rien qui nous lie à l’endroit où nous vivons et tout comme ça”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons simplement nous réveiller un matin et dire : ‘Allons en Grèce, c’est ce que nous faisons.’ Donc je suis excité.”

Tous les épisodes de la saison 3 de Love Island sont actuellement disponibles en streaming sur Paramount+.