Olivia Jade dit que l’annulation de la culture l’a fait « marcher sur des œufs »

Olivia jade est revenue aux yeux du public après avoir fait son retour dans Dancing With the Stars – mais elle a toujours « peur » d’un autre scandale.

Sa mère Lori Loughlin a purgé sa peine de prison liée au programme d’admission à l’université et revient bientôt à la télévision avec When Hope Calls. Sa fille de 22 ans est également de retour à l’honneur dans l’émission de danse ABC, mais selon Olivia Jade, elle est toujours « très nerveuse » à cause de l’annulation de la culture.

« J’hésite tellement à en parler à cause du traumatisme », a-t-elle déclaré sur son nouveau podcast iHeart Radio, Conversations with Olivia Jade.

« ‘Oh mon Dieu, si je dis ça ou si ça se passe un peu dans le mauvais sens, vais-je encore être annulée ?' », se souvient-elle de son processus de réflexion. « Cela laisse vraiment une telle impression dans l’esprit. »

L’influenceuse beauté a poursuivi: « J’ai l’impression de marcher sur des œufs quand je parle, juste parce que je ne veux pas dire la mauvaise chose, et je veux faire comprendre aux gens qui écoutent que, comme, je n’essaie pas de me victimiser. «