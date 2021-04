Instagram

Les filles de Lori Loughlin se présentent à l’établissement correctionnel fédéral de Lompoc pour récupérer son célèbre père designer, qui avait passé quatre mois derrière les barreaux en raison du scandale d’admission à l’université.

Les filles de Lori Loughlin s’est présenté à l’établissement correctionnel fédéral de Lompoc pour récupérer son célèbre père designer, qui avait passé quatre mois derrière les barreaux en raison d’un scandale d’admission à l’université. Ils ont fait la surprise à la dernière minute.

Jade Giannulli et sa soeur Bella Giannulli a fait une course spéciale à l’établissement correctionnel fédéral de Lompoc le vendredi 2 avril. Les deux ont «surpris» leur père Mossimo Giannulli, qui avait passé quatre mois derrière les barreaux à cause du scandale d’admission à l’université, en le ramenant de prison.

La célèbre Youtuber et sa sœur ont rejoint leur demi-frère Gianni Giannulli à la dernière minute. Gianni a dit à Extra Billy Bush le lundi 5 avril, que trois d’entre eux sont allés chercher Mossimo à l’établissement correctionnel fédéral le plus tôt possible, soit 8 h 30.

Le fils de Mossimo a dit à Billy qu’il était initialement prêt à aller chercher son père de 57 ans seul, mais ses deux sœurs ont sauté dans son camion à la dernière minute pour le service de ramassage. Il a ajouté qu’ils ont quitté Los Angeles jeudi soir, le 1er avril, et se sont rendus dans le comté de Santa Barbara pour éviter la circulation.

Le trio a passé la nuit dans un hôtel situé à seulement 20 minutes de l’établissement correctionnel fédéral où leur père était détenu. Quand ils sont finalement arrivés à la prison, Olivia et Bella se sont cachées sur la banquette arrière. Leur père a été stupéfait lorsque les sœurs ont sauté pour le surprendre.

Les rapports initiaux suggéraient que Mossimo serait transféré à la maison de transition RRM Long Beach. L’Associated Press, cependant, a noté qu’il purgerait le reste de sa peine à la maison. Gianni a ajouté qu’ils avaient ramassé un bracelet à la cheville que son père devait porter jusqu’au 17 avril.

Mossimo a été condamné à cinq mois de prison pour son rôle dans le scandale des admissions à l’université. Avec sa femme Lori, il a versé 500 000 dollars en pots-de-vin pour garantir l’acceptation de ses filles à l’Université de Californie du Sud. Le célèbre créateur de mode est sorti trois semaines plus tôt que prévu.

L’épouse de Mossimo, Lori, a elle-même passé deux mois à l’établissement correctionnel fédéral de Dublin, en Californie, pour son rôle dans l’arnaque aux admissions à l’université. Elle a purgé sa peine en décembre 2020 et a depuis récupéré son passeport. Elle a également payé une amende de 150 000 $ et effectué 100 heures de travaux d’intérêt général.

