Olivia Jade Giannulli découvre que “Danser avec les stars” est plus difficile que l’aviron

L’influenceuse des médias sociaux Olivia Jade Giannulli, la fille de Lori Loughlin et Mossimo Giannulli, a rapidement appris que la préparation de Dancing With The Stars n’était pas une tâche facile. Le joueur de 21 ans concourra pour le trophée du ballon à facettes lors de la saison 30, qui débutera lundi sur ABC. L’émission donnera à Giannulli une chance de se présenter à un public plus large après que ses parents ont été emprisonnés dans le cadre du scandale des admissions à l’université de 2019.

“Je ne me considérerais en aucun cas comme un danseur, mais c’est tellement plus de travail que vous ne l’imaginez avec le dévouement et la patience que vous devez avoir avec vous-même”, a déclaré Giannulli à PEOPLE avant le iHeartRadio Music Festival à Las Vegas vendredi. Les danseurs professionnels peuvent donner l’impression que c’est “sans effort et facile”, mais une répétition commence et ils enseignent les pas, “c’est beaucoup plus difficile que jamais”, a déclaré Giannulli. “Mais ce que je dirai, c’est que les pros font un si bon travail.” Elle a poursuivi en notant qu’elle voyait déjà « quelques muscles apparaître dans mon dos » qui n’étaient pas là auparavant.

Loughlin, 57 ans, et Mossimo, 58 ans, ont été arrêtés dans le cadre de l’opération Varsity Blues, une enquête fédérale sur un stratagème de corruption universitaire. L’actrice de Full House et son mari auraient payé 500 000 $ à William Rick Singer pour que Giannulli et sa fille aînée Isabella Rose Giannulli, 23 ans, puissent être admises à l’Université de Californie du Sud en tant que recrues d’équipage même s’ils n’ont pas participé à l’aviron. L’année dernière, Loughlin et Giannulli ont accepté de plaider coupable à des accusations liées au scandale. Loughlin a purgé deux mois de prison d’octobre à décembre 2020, tandis que Mossimo a commencé sa peine de cinq mois en novembre 2020. En avril, il a purgé sa peine alors qu’il était assigné à résidence.

Son lien avec le scandale fera de Giannulli une cible de critiques pendant le DWTS, mais Giannulli pense qu’elle devrait avoir une seconde chance. Lors d’une apparition dans PEOPLE (The TV Show!), Giannulli a déclaré qu’elle n’était “pas fière du passé” et a déclaré qu’elle continuait à “évoluer” en tant que personne. “Évidemment, j’aimerais pouvoir remonter le temps et faire beaucoup de choses, mais je pense qu’il est assez important pour moi maintenant de continuer à apprendre et de voir où le monde me mène”, a-t-elle déclaré.

Danse avec les stars La saison 30 commence lundi à 20 h HE sur ABC. Tyra Banks est de retour en tant qu’hôte, avec Derek Hough, Carrie Ann Inaba, Bruno Tonioli et Len Goodman en tant que juges.