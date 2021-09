Olivia Jade Giannulli partage comment maman Lori Loughlin la soutient après avoir rejoint le casting

Olivia Jade a un important système de soutien à la maison alors qu’elle se prépare à affronter la saison 30 de Dancing With The Stars, révèle-t-elle. Maintenant que sa mère, Lori Loughlin, ancienne de Full House, est de retour à la maison avec sa famille, sa fille dit qu’elle a été une source d'”énorme soutien”. “Elle est en mode maman totale. Elle me dit ‘Assurez-vous de prendre un bain de sel d’Epsom’, elle essaie de me faire prendre un bain glacé. Je me dis ‘Je n’ai pas encore besoin d’un bain glacé'” Olivia a déclaré à People mercredi (8 septembre).

Le reste de la famille se joint à la matriarche pour soutenir la jeune YouTuber dans sa dernière entreprise. “Ma sœur m’a dit qu’elle voulait venir à chaque spectacle, que je devais réserver un billet pour elle à chaque fois”, a ajouté Olivia, faisant référence à sa sœur aînée Isabella Rose. “Tout le monde m’a vraiment soutenu.” Olivia est confrontée à une rude concurrence cette année alors qu’elle affronte d’autres célébrités ayant une expérience de la danse comme JoJo Siwa et Amanda Kloots de The Talk. Selon l’influenceuse, elle se sent un peu nerveuse alors qu’elle commence à s’entraîner pour la série de compétitions. “Je suis probablement la plus nerveuse d’apprendre les danses et de les comprendre”, a-t-elle admis. “Cela peut être frustrant de ne pas connaître l’étape et de vouloir tellement la comprendre.”

Olivia Jade est la fille de Lori Loughlin et de son mari Mossimo Giannulli, qui ont déjà été impliqués dans le tristement célèbre scandale des admissions à l’université de 2019. Les parents auraient payé 500 000 $ à Rick Singer et à la Key Worldwide Foundation pour obtenir frauduleusement l’admission de leurs filles à l’Université de Californie du Sud. dans l’équipe d’équipage. Les deux ont par la suite plaidé coupables et ont été condamnés à des peines de prison. Loughlin a passé deux mois en prison et a reçu une amende de 150 000 $, ainsi que 150 heures de service communautaire. Giannulli a été condamné à une peine de cinq mois, une amende de 250 000 $ et 250 heures de service communautaire. Olivia Jade dit qu’elle a accepté l’opportunité DWTS comme une “seconde chance”, ajoutant qu’elle est “prête à me remettre en question et à essayer de nouvelles choses”. parce qu’ils ont vraiment l’occasion de voir les coulisses, mais honnêtement, je suis juste reconnaissante pour cette opportunité”, a-t-elle déclaré au magasin.