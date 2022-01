Olivia Jade Giannulli se défend contre une « idée fausse » sur sa vie au milieu du scandale des admissions à l’université

L’influenceuse Olivia Jade Giannulli aborde les idées fausses que les gens ont sur sa vie et le scandale des admissions à l’université en 2019. L’ancienne de Dancing with the Stars a souligné son éducation privilégiée dans le dernier épisode de son podcast Conversations avec Olivia Jade –– mais elle veut que les gens sachent qu’elle s’efforce également de recevoir toutes les distinctions qu’elle a méritées.

Après que ses parents, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli ont été pris dans le scandale des admissions au Collège de 2019 pour avoir prétendument payé 500 000 $ en pots-de-vin afin d’amener leurs filles à l’Université de Californie du Sud à tort en tant que membres de l’équipe d’aviron, beaucoup semblent penser que l’influenceur a eu un trajet assez rapide et facile vers la gloire et la richesse continue.

« Je suis très consciente que j’ai eu des opportunités grâce à mes parents et que je vis une vie très bénie, chanceuse et privilégiée », a-t-elle déclaré lors de l’épisode du 3 janvier. « Mais ensuite, il y a aussi une partie de moi qui a l’impression… que c’est délicat. C’est difficile d’en parler parce que je sais que pour l’humain moyen, c’est facile. »

« Il y a une grosse idée fausse à mon sujet, je ressens du moins personnellement, où j’obtiens ce commentaire de ‘Tu ne travailles pas dur' », a-t-elle poursuivi. « Mais je n’ai pas eu à commencer mon YouTube quand j’avais 14 ans. J’ai travaillé beaucoup. Il y a toutes ces rumeurs qui circulent sur mes notes, ‘Elle n’a clairement pas travaillé dur. Elle a dû échouer à l’école. ‘ Je ne pense même pas avoir déjà dit cela publiquement, mais au lycée, j’avais des A directement et j’ai travaillé très dur à l’école. »

Olivia et sa sœur aînée Bella ont toutes deux exprimé leur soutien à leurs parents lors d’un épisode du podcast de novembre après que le couple a été condamné à une peine de prison pour le scandale. Loughlin a passé moins de deux mois en prison, tandis que Mossimo a purgé cinq mois.

« Je n’essaie pas de justifier ou d’excuser un comportement ou d’organiser une fête de pitié », a déclaré Olivia à l’époque. « Je pense que, pour moi, même si j’étais aussi traîné négativement, ça ne m’a presque pas affecté autant que ça, voir maman se faire, tout d’abord, se faire jeter tout ça sur elle. Et je pense que nous pouvons en parler. Je pense que je veux en parler. Elle a vraiment pris tout ça sur son dos, uniquement. «