Olivia Jade porte un masque tout en se rapprochant d’un homme mystérieux au milieu du retour du scandale des admissions à l’université

Olivia Jade Giannulli s’est masquée alors qu’elle sortait pour une nuit en ville avec un nouvel homme mystérieux au milieu de son retour dans “Dancing with the Stars” après deux ans de gestion du scandale des admissions à l’université.

La fille de Lori Loughlin a été aperçue en train de se mettre à l’aise avec un nouveau gars alors qu’elle était en ville avec ses amis, faisant la fête dans la discothèque Delilah de West Hollywood. L’influenceuse YouTube portait un masque blanc, un débardeur noir et un pantalon baggy marron tandis que son nouveau mec portait un jean noir et une veste grise. On ne sait pas quelle est la nature de leur relation, mais ils ont été photographiés marchant main dans la main et s’engageant dans une étreinte intime.

Bien que le duo ait été clairement dragueur, ils ne se sont pas embrassés car elle portait assidûment son masque. Il ne portait pas de masque.

MOSSIMO GIANNULLI SIGNALE À LA PRISON POUR COMMENCER UNE PEINE DE 5 MOIS DANS LE SCANDALE D’ADMISSION AU COLLÈGE

La star est probablement soumise à des règles strictes en ce qui concerne l’exposition potentielle étant donné sa course actuelle sur “Dancing with the Stars” d’ABC. La semaine dernière, l’influenceuse YouTube, qui a passé la majeure partie des deux dernières années plongée dans le scandale des admissions à l’université, a fait ses débuts pour la première fois dans la saison 30 de l’émission de compétition à succès aux côtés de son partenaire de danse professionnel, Val Chmerkovskiy.

LORI LOUGHLIN COMMENCE SA PEINE DE PRISON DE 2 MOIS POUR RLE DANS LE SCANDALE D’ADMISSIONS À L’UNIVERSITÉ

Olivia Jade se met à l’aise avec un homme mystérieux alors qu’elle sort en boîte à West Hollywood. (ARRIÈRE-GRILLE)

Lors du premier épisode, Olivia Jade n’a pas hésité à reconnaître le scandale dont son nom est synonyme depuis 2019.

“Ces dernières années, j’ai été victime d’un scandale”, a-t-elle déclaré lors de la première. “J’ai pris du recul par rapport aux médias sociaux et je me suis juste imprégné de ce que tout le monde disait. Je n’essaie pas de tirer une carte de pitié, j’ai juste besoin d’avancer et de faire mieux.”

En plus d’Olivia Jade, Bella a également été emportée par le scandale après qu’il est apparu que ses parents avaient payé 500 000 $ au cerveau de l’arnaque William “Rick” Singer pour que les filles soient recrutées dans l’équipe d’équipage de l’Université de Californie du Sud malgré qu’aucune fille n’ait déjà participé. dans le sport.

Olivia Jade Giannulli a été aperçue dans la ville de West Hollywood au milieu de sa course sur “Danse avec les stars”. (ARRIÈRE-GRILLE)

En décembre, Loughlin a fini de purger deux mois derrière les barreaux pour son rôle dans le scandale. Loughlin a accepté de purger une peine de deux mois et de payer une amende de 150 000 $, ainsi que deux ans de libération surveillée et 100 heures de service communautaire. Son mari, Mossimo Giannulli, a quant à lui été condamné à payer une amende de 250 000 $ avec deux ans de liberté surveillée et 250 heures de travaux d’intérêt général en plus d’une peine de cinq mois de prison. Il est sorti de prison en avril.