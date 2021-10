Olivia Jade réagit à la rumeur selon laquelle elle et Val Chmerkovskiy « se connectent »

Non, Olivia jade et Val Chmerkovskiy ne retirent pas leur partenariat du sol de la salle de bal.

Au cours du week-end, la star de YouTube et fille de Lori Loughlin s’est tourné vers TikTok pour dissiper une rumeur sur le statut de la relation du duo Dancing With the Stars.

Le buzz en ligne a commencé lorsqu’un utilisateur de TikTok, qui recrée des soumissions anonymes concernant des rumeurs et des interactions de célébrités dans ses vidéos, a partagé un clip présentant des discussions sur deux célébrités de DTWS. Et bien que la soumission n’ait nommé personne, les utilisateurs ont rapidement deviné qu’elle faisait allusion à Olivia et à son partenaire Val, qui est marié à Jojo siwapartenaire de danse professionnel de, Jenna johnson.

Après avoir eu vent de la vidéo, Olivia s’est rapidement rendue sur les réseaux sociaux pour mettre fin à toute spéculation.

« Hé les gars, je veux juste purifier l’air avant que cela n’aille plus loin ou que cette vidéo n’explose plus », a déclaré Olivia dans sa vidéo du 17 octobre. « Tout d’abord, la femme qui l’a posté m’a bloqué. Quelqu’un a dû m’envoyer cette vidéo. Je vais juste être très direct et direct, et juste dire que Val et moi ne sortons pas ensemble. Nous n’avons jamais C’est une rumeur complète; nous sommes vraiment de bons amis et j’adore sa femme. «