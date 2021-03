Olivia Jade révèle une leçon précieuse qu’elle a apprise après avoir discuté de sa «  honte publique  » ⋆ .

Instagram

S’adressant à TikTok, la fille de 21 ans de Lori Loughlin et Mossimo Giannulo réfléchit à la réaction de ses parents après l’arrestation de ses parents pour leur implication dans le scandale des admissions à l’université.

Olivia Jade réfléchit aux réactions négatives auxquelles elle a été confrontée après ses célèbres parents, Lori Loughlin et Mossimo Giannulo, ont été arrêtés pour leur implication dans le scandale des admissions à l’université. Dans une vidéo TikTok du vendredi 26 mars, la star de 21 ans a partagé ce que les dernières années lui ont appris.

Elle a rappelé sa conversation avec une «femme très inspirante» qui lui a donné une leçon importante. « Nous parlions d’être publiquement honteux et je me suis dit: » Eh bien, ma situation ne se compare même pas, je ne vais même pas commencer à la comparer à la vôtre « , a déclaré Olivia. «Et elle m’a regardé et a dit: ‘Olivia, peu importe si je me noie dans 60 pieds d’eau et que vous vous noiez dans 30, nous sommes toujours en train de nous noyer.’ »

Impressionnée par les mots, la personnalité de YouTube a ajouté: «Je pense à cette citation tous les jours parce que c’est tellement vrai et un message tellement plus grand pour notre monde en ce moment. Je pense que nous sommes tous très rapides à juger. Je pense que nous sommes tous très prompts à rabaisser les gens. Elle a dit plus tard: «Je veux juste que tout le monde se souvienne, si vos sentiments vous font mal [and] s’ils sont valides pour vous, ils sont valides. »

«Peu importe que quelqu’un traverse une situation pire, vous êtes autorisé à vivre des moments difficiles dans ce monde», a-t-elle poursuivi. «Mais cela n’enlève rien à quelqu’un d’autre, et cela ne devrait pas vous enlever. Nous sommes tous des êtres humains. »

Ce n’est pas la première fois qu’Olivia fait face au contrecoup du public auquel elle a été confrontée au milieu du scandale. Elle est déjà apparue sur Jada Pinkett Smith«Red Table Talk» de pour partager sa version de l’histoire. «Je sais que cela semble si idiot, mais dans la bulle dans laquelle j’ai grandi, je ne savais pas grand-chose en dehors. Et beaucoup d’enfants dans cette bulle, leurs parents faisaient des dons aux écoles et faisaient des choses qui les avantageaient… Ce n’est pas juste et ce n’est pas juste. Mais cela se passait, non? Et donc, quand cela est sorti pour la première fois, j’étais comme, je ne comprends pas vraiment ce qui ne va pas avec ça.

Dans l’interview, Olivia a également révélé qu’elle avait choisi de ne pas retourner à l’Université de Californie du Sud. «Je n’y suis jamais retourné. J’étais trop gêné… Je n’aurais pas dû être là en premier lieu, clairement. Il n’y avait donc aucune raison pour moi d’essayer de revenir en arrière », a-t-elle déclaré.

