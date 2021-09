Olivia Kim de Nordstrom sur l’unicité au détail – WWD

Alors que Nordstrom est connu comme un géant des grands magasins, ce qui le distingue est la capacité de l’entreprise à penser petit.

Olivia Kim, vice-présidente des projets créatifs et de la maison de Nordstrom, a rejoint l’entreprise il y a huit ans après près d’une décennie à la cérémonie d’ouverture, et ses initiatives, telles que Pop-In@Nordstrom et Space, ont contribué à faire évoluer l’expérience de la brique et du mortier. en valorisant les talents émergents et les nouvelles marques.

Au début de Pop-In en 2013 – la série en cours de boutiques éphémères à thème – la réaction a été mitigée, admet Kim.

“Cela a suscité beaucoup d’intrigue et de curiosité de la part de nos clients, mais très franchement, cela a également suscité un” qu’est-ce que c’est que ça? “”, a déclaré Kim. “C’était vraiment révolutionnaire pour une entreprise comme Nordstrom, à l’époque, de permettre à quelqu’un comme moi d’entrer et de perturber cette expérience.”

Depuis les débuts de Pop-In, Kim et son équipe ont lancé plus de 65 concepts avec des partenaires tels que Converse, Disney, Allbirds et The North Face.

Les boutiques éphémères sont incroyablement courantes maintenant – et pour garder la fraîcheur, Kim a un niveau élevé en matière de partenariats et de recherche de marques qui se sentent significatives.

“Nous voulons soutenir et créer des entreprises viables, quelle que soit leur taille”, a déclaré Kim. « Les Pop-Ins sont souvent une version bêta, puis nous migrons ces marques pour qu’elles fassent davantage partie intégrante de notre offre. »

Une partie de cette vision est également évidente à travers Nordstrom Space, une boutique en magasin et en ligne dédiée aux designers avancés et émergents, permettant aux clients de découvrir des marques que vous ne trouverez généralement pas dans un grand magasin. Kim comprend que pour bon nombre de ces labels, Nordstrom est leur premier et unique détaillant.

« La capacité pour nous de pouvoir penser et agir comme une boutique indépendante [is key],” elle a dit. “Nous voulons soutenir leurs entreprises et nous assurer qu’elles survivent à une époque où il est vraiment difficile d’être un créateur de mode.”

L’espace permet également à Nordstrom de présenter la diversité, ainsi que différentes perspectives et personnalités.

Ce printemps, Kim et son équipe ont fait passer le concept Space au niveau supérieur en annonçant un partenariat exclusif avec Dover Street Market Paris.

Dans le cadre de l’union, les futurs créateurs mondiaux de la branche de développement de la marque de Dover Street Market Paris – dont Vaquera, Rassvet, Weinsanto et ERL – ont été mis en avant dans des concept shops organisés dans certains magasins Nordstrom et en ligne. Cet automne, le deuxième volet sera lancé avec de nouvelles collections des designers.

Pour Kim, le partenariat avec un autre détaillant était une évolution naturelle. « La capacité d’intégrer Dover Street Market dans notre écosystème est incroyable. Cela ne fait que soutenir notre propre histoire et valide ce que nous faisons du point de vue du client », a-t-elle déclaré.

La prochaine étape est l’expansion de Kim de la catégorie maison, un domaine qui est mûr pour la croissance.

Elle mène la charge avec son mantra éprouvé : la curation est la clé.

« Ce qui m’intéresse, c’est d’offrir au client ce qui a du sens pour sa vie », a-t-elle déclaré. « Nous savons comment elle fait ses courses et ce qu’elle achète pour elle-même. A quoi ressemble sa maison ?