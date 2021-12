Olivia Munn accouche : revenez sur son histoire d’amour avec John Mulaney

Dans une interview du HuffPost Live de janvier 2015, qui a eu lieu plus de six mois après qu’elle a commencé à sortir ensemble Aaron Rodgers, Olivia se souvient avoir été à un mariage avec John et sa fiancée de l’époque, Anna Marie Tendre, en disant: « Et j’étais comme: ‘Oh mon Dieu, est-ce que toi et ta fiancée voulez aller dîner ou quelque chose et sortir?’ (John et Anna se sont mariés en 2014.)

Olivia a également déclaré qu’elle n’arrêtait pas de l’approcher lors du mariage, ajoutant: « J’étais tellement obsédée par le fait de sortir et de parler avec lui. »

L’actrice a déclaré qu’elle avait ensuite envoyé un e-mail à John mais qu’il n’avait pas répondu. « Je me suis peut-être trompé d’e-mail, probablement », a-t-elle déclaré au HuffPost Live. « C’est ce que je me dis. »