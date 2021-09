Olivia Munn brise le silence sur la grossesse avec son petit ami John Mulaney au milieu de questions sur la relation

Olivia Munn se “sent vraiment bien” à propos de sa grossesse récemment annoncée et de sa nouvelle relation avec le comédien John Mulaney. L’actrice a rompu son silence en disant à Mario Lopez d’Access Hollywood qu’elle a reçu pas mal de vœux au milieu de l’actualité de la grossesse et a ajouté de la controverse. “Je me sens vraiment bien, et l’effusion d’amour et de soutien a été vraiment incroyable”, a-t-elle déclaré au média.

“Il y a eu une grande tribu de mamans anciennes. J’en ai entendu parler, mais elles sont vraiment très présentes”, a-t-elle ajouté à propos du soutien qu’elle a reçu. “Il y a aussi une très bonne tribu de papas”, a-t-elle ajouté. “Tous ceux qui viennent me soutiennent vraiment et cela signifie beaucoup pour moi.” Pour ceux qui souhaitent suivre la grossesse de Munn, la future maman n’a pas encore découvert si elle veut connaître le sexe de son enfant à naître à l’avance. “Je n’ai pas encore décidé si je le saurai ou pas”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “C’est une bonne surprise à découvrir. Il y a très peu de surprises dans la vie.”

Le paquet de joie est un choc pour beaucoup, étant donné que la nouvelle a éclaté après de nombreuses spéculations sur leur relation et la chronologie suspecte des événements. Mulaney a confirmé la nouvelle relation dans sa première interview depuis qu’il a quitté son dernier séjour en cure de désintoxication au Late Night Show avec Seth Meyers. [Anna Marie Tendler]”, a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il “est retourné en cure de désintoxication, cette fois pour deux mois. Je suis sorti en février, j’ai vécu dans la sobriété pendant encore un mois et demi. … Puis au printemps, je suis allé à Los Angeles et j’ai rencontré et j’ai commencé à sortir avec une belle femme nommée Olivia. . J’étais nerveux quand j’étais sur le point d’annoncer la nouvelle !”