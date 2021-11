Olivia Munn dit que le public ne connaît pas son histoire d’amour avec John Mulaney

En plus du buzz autour de sa relation, Olivia a admis que gérer sa grossesse avait été difficile à gérer.

« Il y a cette vulnérabilité que je ressens qui me donne envie de… tout éteindre », a-t-elle déclaré. « Je préfère fermer la porte à ça et juste prendre soin de moi et de mon bébé. »

Elle a ajouté: « Mon cerveau n’a pas pu s’installer parce que j’ai juste le sentiment constant que vous le faites mal. Les gens me disent que le bébé viendra et ensuite vous le découvrirez. Mais cela n’arrête pas le l’anxiété que je ressens en ce moment. »

Alors que l’actrice de Predator a décidé de garder certaines parties de son parcours de maternité hors de la vue du public, John a adopté une approche différente.

Non seulement l’écrivain de Saturday Night Live a annoncé la nouvelle de leur bébé à la télévision, mais il a déjà fait des blagues sur leur romance dans la comédie. Comme l’a noté la publication, il a ouvert son émission de stand-up à Bethel, NY et a plaisanté en disant aux gens que vous allez avoir un bébé et obtenir des « critiques mitigées ».

Cependant, cela ne semble pas déranger Olivia.