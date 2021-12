Olivia Munn donne naissance à un petit garçon avec John Mulaney

Olivia Munn et John Mulaney sont parents pour la première fois, accueillant secrètement un petit garçon au monde le mois dernier… TMZ a appris.

Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ qu’Olivia a accouché le 24 novembre, la veille de Thanksgiving, à Los Angeles.

C’était en septembre quand John a fait l’annonce surprenante que lui et Olivia s’attendaient, laissant tomber la nouvelle lors d’une interview sur « Late Night With Seth Meyers ».

L’interview a porté sur les hauts et les bas de la vie de John au cours de la dernière année, où il a également partagé qu’il était Seth et d’autres amis proches qui ont organisé une intervention et l’ont encouragé à retourner à rééducation pendant plusieurs semaines.

Avant Olivia, John avait été marié à Anna Marie Tendre de 2014 jusqu’à ce qu’ils annoncent leur séparation en mai 2021, John a demandé le divorce en juillet. À l’époque, des rapports indiquaient que Mulaney et Anna s’étaient séparés un certain temps avant que la nouvelle ne soit rendue publique.

Le petit garçon Mulaney est le premier enfant d’Olivia et de John.

Félicitations!!!