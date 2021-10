Olivia Munn, enceinte, réfléchit à des problèmes d’image corporelle « vraiment difficiles »

Ainsi, la star de Violet a déclaré que son amie lui avait suggéré de contacter Rosie Huntington-Whiteley, qui attend également son deuxième enfant avec Jason Statham. « Comme si c’était ce dont j’avais besoin, » remarqua Munn.

Elle a ajouté: « Rosie est géniale et j’aime Rosie, mais c’est ce que je veux dire. Je n’ai pas du tout le corps de Rosie Huntington-Whiteley et c’est en quelque sorte … la première étape pour se sentir comme, ‘Oh si je ne le suis pas bien gérer la maternité, si je n’ai pas l’air chic, cool et sans effort, et si mon corps change comme ça, ça veut dire que j’échoue. Ça veut dire que je ne fais déjà pas les choses correctement.' »

Pour Munn, elle a fait face à des problèmes d’image corporelle lorsqu’elle « est apparue pour la première fois aux yeux du public ». À l’époque, a-t-elle dit, elle entendrait des critiques sur son apparence et « essaierait de les posséder moi-même » en riant, même si elle s’inquiétait en secret.

« Être enceinte a fait naître tous ces sentiments parce qu’il y a tellement de choses comme : ‘Comment suis-je censé le faire correctement ?' », a expliqué Munn. « Et je sais qu’il n’y a pas de droit, je le comprends mais c’est vraiment difficile, surtout d’avoir autant d’images sur son visage tout le temps de ce qui ressemble vraiment à la perfection. »