Olivia Munn et John Mulaney partagent de nouvelles photos ‘Adora-Bao’ de leur fils Malcolm Hiep

Olivia Munn et John Mulaney se prélassent dans la parentalité. L’actrice, 41 ans, a partagé des photos de son fils nouveau-né, Malcolm Hiệp Mulaney. Elle et Mulaney, 39 ans, ont récemment partagé une photo d’eux en train de jouer dans leur cuisine. Mulaney a mis le bébé Malcolm de manière ludique dans un cuiseur vapeur. « Lol, la nouvelle recette de báhn bao de papa », a-t-il légendé la photo en ajoutant un emoji de boulette de danse pour faire bonne mesure. Munn a partagé sa propre photo dans une deuxième photo, considérant le bébé Malcolm « adora-bao ».

Le couple a accueilli leur fils le 24 novembre, juste à temps pour Thanksgiving. Bébé Malcolm est le premier enfant de Munn et Mulaney. Ils ont commencé à sortir ensemble plus tôt cette année lors du divorce de Mulaney avec l’artiste Anna Marie Tendler. Malcolm a fait ses débuts sur Instagram le 24 décembre. « Rencontrez Malcolm Hiệp Mulaney. Il a toute la vie devant lui », a écrit Mulaney en légende d’une photo du bébé blotti dans une couverture blanche. Sur la photo, Malcolm portait un chapeau bleu. « Il n’a même pas encore essayé le seltz. Je suis très amoureux de lui et de son affaire. Joyeuses Fêtes. »

Munn a également partagé une photo, écrivant: « Mon bébé Golden Ox. Malcolm Hiệp Mulaney. Joyeuses Fêtes. » L’arrivée du bébé Malcolm est survenue deux mois après que l’acteur de Big Mouth a confirmé qu’il allait être papa pour la première fois. « Au printemps, je suis allé à Los Angeles, j’ai rencontré et j’ai commencé à sortir avec une femme merveilleuse nommée Olivia—Olivia Munn », a déclaré Mulaney à Seth Meyers dans Late Night en septembre. « Je vais être papa. Nous sommes tous les deux vraiment, vraiment heureux. »

À la mi-novembre, Munn a parlé des spéculations entourant sa naissance. Elle a choisi de garder sa grossesse privée. « Il y a cette vulnérabilité que je ressens qui me donne envie de… tout éteindre », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. « Je préfère fermer la porte à ça et juste prendre soin de moi et de mon bébé. Mon cerveau n’a pas pu s’installer parce que j’ai juste le sentiment constant que vous le faites mal. Les gens me disent que le bébé viendra et ensuite vous comprendrez. Mais cela n’arrête pas l’anxiété que je ressens en ce moment. «

E! Des reportages sur Munn s’exprimant sur les rumeurs qui l’entourent et la relation de Mulaney. « Ce n’est certainement pas étranger pour moi d’avoir des gens qui spéculent de manière incorrecte sur des choses et d’avoir des rumeurs qui se multiplient d’une manière », a déclaré Munn dans la même interview avec le LA Times par E!. « Ils pensent qu’ils connaissent si bien notre relation. Alors qu’en réalité, ce n’est pas le cas. »