Olivia Munn et John Mulaney partagent la première photo de leur fils : « Je suis très amoureuse de lui »

Olivia Munn a partagé la première photo de son fils qu’elle a accueilli avec John Mulaney.

« Mon bébé Golden Ox. Malcolm Hiệp Mulaney », a écrit Munn, 41 ans, sur Instagram à côté de la photo du nouveau-né. « Joyeuses fêtes. »

Mulaney, 39 ans, a également partagé une photo de Malcolm sur les réseaux sociaux.

« Rencontrez Malcolm Hiệp Mulaney. Il a toute la vie devant lui. Il n’a même pas encore essayé le seltz », a écrit le comédien. « Je suis très amoureux de lui et de son affaire. Joyeuses Fêtes. »

L’actrice a expliqué comment elle se sentait alors qu’elle se préparait à la maternité dans une interview avec Access Daily publiée en septembre.

John Mulaney et Olivia Munn ont eu un fils en décembre. (.)

« Je me sens vraiment bien et l’effusion d’amour et de soutien a été vraiment incroyable. Il y a eu une très grande tribu de mamans qui est apparue », a déclaré Munn au média à l’époque.

« J’en ai entendu parler, mais ils reviennent vraiment en force. »

Munn a précédemment remercié les fans pour « l’effusion d’amour et de soutien » qu’elle a reçue depuis la révélation de sa grossesse. (REUTERS/Hannah McKay)

Mulaney a confirmé la grossesse lors d’un épisode de « Late Night with Seth Meyers ». L’ancien écrivain de « Saturday Night Live » a parlé de sa romance éclair avec Munn et du soutien qu’elle lui a apporté sur la voie de la guérison de la dépendance.

« Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu’un d’incroyable qui a eu affaire à la version Bambi non cokéfiée de moi et qui a été très incroyable. Elle m’a en quelque sorte tenu la main pendant cet enfer et nous avons un bébé ensemble, » annonça Mulaney.