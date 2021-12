Olivia Munn et John Mulaney partagent la première photo de leur nouveau-né

L’arrivée du petit garçon d’Olivia et John intervient un peu plus de deux mois après que l’acteur de Big Mouth a confirmé qu’il allait être papa.

« Au printemps, je suis allé à Los Angeles, j’ai rencontré et j’ai commencé à sortir avec une femme merveilleuse nommée Olivia – Olivia Munn », a déclaré John à un ami. Seth Meyer tard dans la nuit en septembre. « Je vais être papa. Nous sommes tous les deux vraiment, vraiment heureux. »

À la mi-novembre, Olivia a parlé des bavardages entourant sa grossesse.

« Il y a cette vulnérabilité que je ressens qui me donne envie de … tout éteindre », a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. « Je préfère fermer la porte à ça et juste prendre soin de moi et de mon bébé. »

Elle a ajouté: « Mon cerveau n’a pas pu s’installer parce que j’ai juste le sentiment constant que vous le faites mal. Les gens me disent que le bébé viendra et ensuite vous le découvrirez. Mais cela n’arrête pas le l’anxiété que je ressens en ce moment. »

Dans cette même interview, l’actrice de Predator a partagé un aperçu rare de sa relation avec John. Les deux premiers ont déclenché des rumeurs de romance en mai, peu de temps après que John se soit séparé de sa femme depuis six ans Anna Marie Tendre.