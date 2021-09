Olivia Munn et John Mulaney sortent ensemble après la révélation de leur grossesse

Repéré : Enceinte Olivia Munn et son petit ami adoré, John Mulaney.

L’actrice de 41 ans et le comédien de 39 ans ont été photographiés ensemble à New York le vendredi 9 septembre. 10, marquant la première fois que les deux sont vus au même endroit depuis qu’il a confirmé trois jours auparavant qu’ils étaient en couple et attendaient leur premier enfant.

Vêtue d’un long trench-coat beige et d’un masque facial noir, Olivia a été vue en train de monter sur le siège arrière d’une voiture, tandis que John se tenait de l’autre côté et semblait se pencher et lui offrir un oreiller blanc moelleux. La bande dessinée, également masquée et habillée avec désinvolture en couches, a ensuite été vue en train de monter dans le véhicule avec l’oreiller.

Les deux n’avaient été photographiés ensemble en public qu’une seule fois auparavant, en juin lors d’un déjeuner à Los Angeles, où tous deux ont des maisons.

Tout au long de leur histoire d’amour, ils ont passé une grande partie de leur temps ensemble en Californie, a récemment déclaré une source proche d’Olivia à E! Nouvelles.