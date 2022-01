Olivia Munn fête le Nouvel An avec une jolie photo du nouveau-né Malcolm

Olivia Munn partage bébé Malcolm avec John Mulaney (Photo: @oliviamunn/instagram/.)

Olivia Munn a célébré le début de l’année 2022 en partageant une douce photo de son bébé Malcolm, qu’elle partage avec le comédien John Mulaney.

L’actrice, qui a présenté Malcolm à ses fans la semaine dernière, a partagé une photo d’elle allongée et regardant le petit.

« Bonne année », a-t-elle écrit.

Les fans et les amis n’ont pas tardé à partager leur amour, avec Tan France de Queer Eye écrivant : » Magnifique. 🥰 », et Vanessa Bryant ajoutant : « bravo ❤️.’

Amanda Kloots a poursuivi en disant: « Oh, ça me rend la plus heureuse !! »

Olivia, 41 ans, et John, 39 ans, ont récemment annoncé l’arrivée de leur fils, avec Olivia partageant une jolie photo du nouveau-né et écrivant : » Mon bébé Golden Ox. Malcolm Hiip Mulaney. Joyeuses fêtes. ️💚.’

John a ajouté dans une publication Instagram : ‘Rencontrez Malcolm Hiệp Mulaney. Il a toute la vie devant lui. Il n’a même pas encore essayé le seltz.

«Je suis très amoureux de lui et de son affaire. Joyeuses fêtes.’

John a confirmé qu’Olivia et lui attendaient un bébé après sa séparation d’avec sa femme Anna Marie Tendler, la star annonçant la nouvelle dans une interview avec Seth Meyers.

La star de Big Mouth a expliqué qu’il avait commencé à sortir avec Olivia – qu’il avait rencontrée pour la première fois au mariage de Seth en 2013 – peu de temps après qu’il soit devenu abstinent, ayant rechuté pour la deuxième fois après avoir animé Saturday Night Live à Halloween.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



«Je suis entré dans cette relation qui a été vraiment belle avec quelqu’un d’incroyable qui a traité la version Bambi non cokée de moi, et cela a été très incroyable, et elle est en quelque sorte tenue par la main à travers cet enfer. Et nous allons avoir un bébé ensemble. J’étais nerveux quand j’étais sur le point d’annoncer la nouvelle !’

Seth a félicité John et a qualifié la nouvelle de passionnante, John disant: «Je vais être papa. Nous sommes vraiment, vraiment heureux.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Olivia Munn et John Mulaney partagent une adorable première photo du petit garçon Malcolm : « Je suis très amoureuse de lui »



PLUS : Olivia Munn réplique au « faux récit » sur la relation avec John Mulaney : « Il est plus facile de me blâmer »





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();