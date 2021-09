Olivia Munn montre Baby Bump dans ses débuts sur Instagram

Olivia Munn a fait ses débuts de grossesse sur Instagram de manière subtile, en utilisant son partenariat actuel avec Petco comme un lancement en douceur pour son ventre en pleine croissance. Elle a montré une photo plus importante dans ses histoires Instagram, avec un t-shirt moulant montrant son ventre visiblement enceinte. Pour sa grille, Munn a posté une photo avec ses chiens, et alors qu’on peut dire qu’elle est enceinte si on sait regarder, son ventre est légèrement obscurci.

Bien qu’elle n’appelle pas sa grossesse dans le message sponsorisé, elle publie de vagues références aux changements majeurs de la vie et à la façon dont ils affectent les chiens. “Nos routines changent et nos animaux de compagnie ont besoin de nous”, a écrit Munn. “J’ai suivi le séminaire gratuit Well-Adjusted Dog de Petco pour aider à préparer mes chiots à ces changements et encourager tous les parents d’animaux à faire de même. Frankie & Chance m’ont aidé à traverser des moments difficiles et maintenant je fais la même chose pour eux. “

Munn se “sent vraiment bien” à propos de sa grossesse récemment annoncée et de sa nouvelle relation avec le comédien John Mulaney. L’actrice a rompu son silence en disant à Mario Lopez d’Access Hollywood qu’elle a reçu pas mal de vœux au milieu de l’actualité de la grossesse et a ajouté de la controverse. “Je me sens vraiment bien, et l’effusion d’amour et de soutien a été vraiment incroyable”, a-t-elle déclaré au magazine.

“Il y a eu une grande tribu de vieilles mamans. J’en ai entendu parler, mais ils sont vraiment nombreux”, a-t-elle ajouté à propos du soutien qu’elle a reçu. “Il y a aussi une très bonne tribu de papas”, a-t-elle ajouté. “Tous ceux qui viennent me soutiennent vraiment et cela signifie beaucoup pour moi.” Pour ceux qui souhaitent suivre la grossesse de Munn, la future maman n’a pas encore découvert si elle voulait connaître le sexe de son enfant à naître à l’avance. “Je n’ai pas encore décidé si je le saurai ou pas”, a-t-elle déclaré, ajoutant : “C’est une bonne surprise à découvrir. Il y a très peu de surprises dans la vie.”

Le paquet de joie a été un choc pour beaucoup, étant donné que la nouvelle a été annoncée après de nombreuses spéculations sur leur relation et la chronologie suspecte des événements. Mulaney a confirmé la nouvelle relation dans sa première interview depuis qu’il a quitté son dernier passage en cure de désintoxication au Late Night Show avec Seth Meyers. “Je suis allé en cure de désintoxication en septembre, je suis sorti en octobre, j’ai quitté mon domicile de mon ex-femme, [Anna Marie Tendler]”, a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il “est retourné en cure de désintoxication, cette fois pour deux mois. Je suis sorti en février, j’ai vécu dans la sobriété pendant encore un mois et demi. … Puis au printemps, je suis allé à Los Angeles et j’ai rencontré et j’ai commencé à sortir avec une belle femme nommée Olivia. . J’étais nerveux quand j’étais sur le point d’annoncer la nouvelle !”