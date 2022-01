Olivia Munn partage un moment de tendresse avec son petit garçon et celui de John Mulaney

Olivia Munn et John Mulaney accueillent le bébé n°1 ensemble

Olivia Munn a sonné en 2022 avec son plus petit amour à ses côtés alors qu’elle célébrait ses premières vacances du Nouvel An en tant que maman.

Le 1er janvier, l’actrice de 41 ans a posté sur son compte Instagram une photo d’elle profitant d’un moment de tendresse avec elle et l’humoriste. John Mulaneyest un petit garçon, Malcolm Hiip Mulaney. Sur la photo, on voit la mère et le fils se regarder avec adoration alors qu’ils sont allongés sur un lit. Olivia a sous-titré l’image, « Bonne année ».

« Toutes nos félicitations! » a commenté Vanessa Bryant, en ajoutant un emoji coeur rouge.

Miranda Cosgrove a écrit: « Cette photo », ajoutant également un emoji coeur rouge.

Olivia a donné naissance à Malcolm, son premier enfant et celui de John, le 24 novembre, la veille de Thanksgiving. Le 24 décembre, la veille de Noël, les deux stars ont partagé des photos de leur fils sur Instagram.

« Rencontrez Malcolm Hiệp Mulaney », écrivait John à l’époque. « Il a toute la vie devant lui. Il n’a même pas encore essayé l’eau de Seltz. Je suis très amoureux de lui et de toute son affaire. Joyeuses Fêtes. »