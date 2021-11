Olivia Munn poursuivie en justice après la mort d’un travailleur du toit de sa maison

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Olivia Munn fait l’objet d’un procès après qu’un ouvrier est décédé du toit de l’une de ses maisons. Selon des documents judiciaires obtenus par TMZ, l’actrice et sa mère Kim Schmid sont poursuivies par la famille de Celso Merida pour mort injustifiée et cherchent à ce que l’actrice paie leurs dommages et intérêts.

Le point de vente rapporte que Munn et Schmid auraient embauché un contacteur sans licence Fernando, qui à son tour a mis Merida au travail. La famille de Merida affirme dans le procès que Munn et sa mère ont exposé Merida à un « risque déraisonnable de blessure » lorsqu’elles lui ont demandé de travailler sur le toit sans gardes de sécurité ni protection contre les chutes.

Merida a été embauché en mai et est tombé à son quatrième jour de travail. Il a subi plusieurs blessures dans l’accident et est décédé quelques semaines plus tard. La cause du décès a été répertoriée comme des blessures traumatiques contondantes.

La situation sera certainement stressante pour la future maman. Munn attend son premier enfant avec le comédien John Mulaney. Elle a d’abord parlé publiquement de la situation en septembre. « Je me sens vraiment bien, et l’effusion d’amour et de soutien a été vraiment incroyable », a-t-elle déclaré à Access Hollywood. « Il y a eu une grande tribu de vieilles mamans. J’en ai entendu parler, mais ils sont vraiment nombreux », a-t-elle ajouté à propos du soutien qu’elle a reçu. « Il y a aussi une très bonne tribu de papas », a-t-elle ajouté. « Tous ceux qui viennent me soutiennent vraiment et cela signifie beaucoup pour moi. » Pour ceux qui souhaitent suivre la grossesse de Munn, la future maman n’a pas encore découvert si elle voulait connaître le sexe de son enfant à naître à l’avance. « Je n’ai pas encore décidé si je le saurai ou pas », a-t-elle déclaré, ajoutant : « C’est une bonne surprise à découvrir. Il y a très peu de surprises dans la vie. »

Mulaney a également parlé du bébé lors de son apparition dans Late Night with Seth Meyers. « Je suis allé en cure de désintoxication en septembre, je suis sorti en octobre, j’ai quitté mon domicile de mon ex-femme, [Anna Marie Tendler] », a-t-il expliqué, avant d’ajouter qu’il « est retourné en cure de désintoxication, cette fois pour deux mois. Je suis sorti en février, j’ai vécu dans la sobriété pendant encore un mois et demi. … Puis au printemps, je suis allé à Los Angeles et j’ai rencontré et j’ai commencé à sortir avec une belle femme nommée Olivia. . J’étais nerveux quand j’étais sur le point d’annoncer la nouvelle ! »