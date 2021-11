Olivia Munn poursuivie pour mort injustifiée dans la maison qu’elle possède, un couvreur est tombé

Un homme remplace le toit d’une maison appartenant à Olivia Munn est tombé à sa mort … et maintenant elle et sa mère sont poursuivies par sa famille.

Selon un nouveau procès, obtenu par TMZ, Olivia et sa mère, Kim Schmid, embauché Celso Mérida pour travailler au remplacement du toit de la maison en mai, mais lors de son quatrième jour de travail, il est tombé du toit et a subi de nombreuses blessures.

La poursuite indique que l’homme est décédé quelques semaines plus tard, la cause du décès étant des blessures traumatiques contondantes.

Selon les documents, Olivia et sa mère ont embauché un entrepreneur sans licence nommé Fernando, qui à son tour a embauché Merida … et la famille du défunt travailleur dit qu’Olivia et Kim ont été négligentes en mettant des choses en gage à un entrepreneur sans licence.

La famille de l’homme affirme également qu’Olivia et sa mère lui ont demandé de travailler sur le toit, même si les dispositifs de sécurité et la protection contre les chutes requis n’étaient pas en place … créant ce que la famille prétend être un risque de blessure déraisonnable.

Olivia a en fait présenté la maison dans un projet de 2014 avec Vogue.

Selon la poursuite, Olivia et sa mère n’ont pas donné à Merida les outils appropriés pour lui permettre de travailler en toute sécurité sur le toit, et elles n’ont pas participé à un programme d’indemnisation des accidents du travail.

La famille poursuit Olivia et Kim pour mort injustifiée… et les poursuit en dommages et intérêts.

Nous avons contacté le camp d’Olivia… jusqu’à présent, aucun mot en retour.