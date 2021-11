Olivia Munn refuse de clarifier la chronologie de la relation avec John Mulaney

Olivia Munn dénonce les critiques qui prennent une loupe sur la chronologie de sa relation avec John Mulaney – mais elle ne clarifiera pas réellement l’ordre des événements.

Dans une nouvelle interview avec le Los Angeles Times, la star de « X-Men: Apocalypse », qui est enceinte de son premier enfant avec Mulaney, a affirmé que les fans spéculaient sur sa relation « à tort ».

« Ce n’est certainement pas étranger pour moi que des gens spéculent de manière incorrecte sur des choses et que des rumeurs se répandent d’une manière », a déclaré Munn, 41 ans, à la publication.

«Ils pensent qu’ils connaissent si bien notre relation. Alors qu’en réalité, ils ne le font pas. Personne ne peut savoir quelle était l’une de ses relations ou quelle est notre relation », a-t-elle déclaré, utilisant le présent pour apparemment répliquer aux rumeurs en ligne selon lesquelles elle et Mulaney, 39 ans, se seraient séparés.

Munn a choisi de ne pas corriger les hypothèses des fans car cela « alimenterait un récit qui n’est tout simplement pas vrai », a-t-elle déclaré, ajoutant que les gens « ignorent souvent des signes et des actions publics vraiment spécifiques qui contredisent complètement le faux récit ».

« Pour une raison quelconque, il est plus facile de me blâmer », a-t-elle poursuivi.

L’actrice de « Buddy Games » a déclaré que garder le silence est le seul moyen d’éviter « d’être traité de désordre ou de ne pas dire la vérité ».

Elle a en outre expliqué: « La seule façon de gagner, pour moi, est de reculer et de ne pas jouer du tout. »

Quant à Mulaney, le comédien de stand-up a été critiqué lorsqu’il est devenu public avec Munn juste après avoir annoncé qu’il divorçait de sa femme Anna Marie Tendler. Beaucoup ont supposé qu’il avait trompé Tendler, 36 ans, avec Munn.

Une source proche de Tendler a réfuté les affirmations de Mulaney selon lesquelles il avait demandé le divorce à l’automne alors qu’il l’avait en fait demandé un mois plus tard..

C’est ainsi que Mulaney a décrit sa chronologie avec Munn lors de son apparition dans « Late Night With Seth Meyers » : « Je suis allé en cure de désintoxication en septembre, je suis sorti en octobre, j’ai quitté ma maison de mon ex-femme. Puis au printemps, je suis allé à Los Angeles et j’ai rencontré et j’ai commencé à sortir avec une femme merveilleuse nommée Olivia.

Un initié a déclaré à Page Six que la façon dont la star de « Big Mouth » a présenté sa relation dans « Late Night » était suspecte.

« Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si John a annoncé la nouvelle de la grossesse d’Olivia comme il l’a fait en donnant essentiellement une chronologie de ses derniers mois – quand il a déménagé de sa maison, comment c’était le printemps quand il est tombé amoureux d’Olivia », a partagé une source.

« Il me semble qu’il se donne beaucoup de mal pour contester l’idée qu’il a triché. »

Des sources qui connaissent Tendler, qui vit maintenant sur la côte ouest, ont confirmé que Mulaney lui avait en fait demandé le divorce en février et non après avoir quitté sa cure de désintoxication de septembre à octobre, comme il l’a dit.

Les réactions du grand public ont inévitablement pesé sur Munn, qui s’est surtout cachée des projecteurs tout au long de sa grossesse.

« C’est difficile d’être enceinte pour la première fois et que quelqu’un dise autre chose, comme ‘Félicitations' », a-t-elle déclaré.