Olivia Munn s’attaque au DMV dans la vidéo Imagine Dragons, “ Cutthroat ”

Dans le nouveau Imagine Dragons vidéo pour «Cutthroat», Olivia Munn prend le DMV… et perd. Célébrités: Ils sont comme le reste d’entre nous.

La vidéo montre Munn en train de traverser une comédie d’erreurs: elle est la 99e personne dans la file, son crayon se casse en remplissant un formulaire et son instructeur de conduite boit de la soupe pendant leur trajet. Elle finit par se venger, cependant, alors qu’elle fonce à travers le désert, abandonnant son professeur sur le bord de la route.

Le groupe a sorti «Cutthroat» en mars aux côtés du single «Follow You». La vidéo pour ce dernier stars It’s Always Sunny à Philadelphie stars Rob McElhenney et Kaitlin Olson. Le groupe n’a pas encore annoncé le titre de son prochain album, mais il sera dirigé par un producteur all-star, Rick Rubin.

Le leader Dan Reynolds a récemment déclaré à Rolling Stone que «Cutthroat» et d’autres chansons du LP parlent de la «finalité» de la vie. «Cette chanson est vraiment un exorcisme de dégoût de soi», a déclaré Reynolds. «J’ai l’impression d’avoir passé de nombreuses années de ma vie en quelque sorte [feeling] ‘Pauvre de moi.’ Je ne sais pas si la dépression est une chose génétique pour moi ou si elle provient d’une crise religieuse … c’était le centre de toute ma musique, et [there was] une grande concentration sur soi-même. Et cette chanson parle en quelque sorte d’exorciser, d’essayer de couper, de s’apitoyer sur soi, d’embrasser la vie et tout ce que j’ai reçu.

Les singles «Cutthroat» et «Follow You» ont contribué à célébrer le 10e anniversaire du groupe, mais ils ont également annoncé leur partenariat avec Bold.org créer et offrir des bourses aux étudiants dans le cadre de la campagne de l’organisation Année du don. La bourse de 10 000 $ Imagine Dragons Origins sera offerte à 4 étudiants immigrants, réfugiés et de première génération aux États-Unis qui recevront 2 500 $ chacun.

«Notre nation a été fondée par des immigrants, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour réussir ici», a déclaré le groupe. , et nous sommes honorés de jouer un petit rôle dans la promotion de cette cause.

Achetez ou diffusez en streaming “Follow You” et “Cutthroat” d’Imagine Dragons.