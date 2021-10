Olivia Newton-John fait le point sur le diagnostic de cancer de stade 4

La star de Grease Olivia Newton-John lutte actuellement contre le cancer pour la troisième fois, et la chanteuse a partagé une mise à jour sur sa santé lors d’une apparition mercredi dans l’émission Today. Assis avec l’animatrice Hoda Kotb, les deux ont discuté avec émotion de leurs voyages avec le cancer, l’actrice notant que « toute personne qui a fait ce voyage avec le cancer, ce sont des destinations inconnues et des surprises et des virages ».

Alors que Newton-John, 73 ans, n’a pas approfondi trop les détails, elle a partagé avec les téléspectateurs de Kotb et d’aujourd’hui qu’elle se « sent plutôt bien », même si elle a admis: « J’ai mes jours, j’ai mes douleurs ». Elle a ensuite révélé qu’elle gérait sa douleur avec de la marijuana médicale avec l’aide de son mari, John Easterling. Elle a dit à Kotb, « le cannabis que mon mari cultive pour moi a été une si grande partie de ma guérison », ajoutant qu’elle est « une personne vraiment chanceuse ».

Newton-John a reçu un premier diagnostic de cancer du sein en 1992, après quoi elle a subi une mastectomie partielle, neuf mois de chimiothérapie et une reconstruction mammaire. Après avoir à nouveau vaincu la maladie en 2013, l’actrice a annoncé en mai 2017 qu’elle avait de nouveau été diagnostiquée avec un cancer du sein de stade 4 qui s’était métastasé dans ses os. Dans une déclaration à l’époque, Newton-John a déclaré à ses fans : « J’ai décidé de l’orientation de mes thérapies après avoir consulté mes médecins, mes thérapeutes naturels et l’équipe médicale de mon Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Center à Melbourne, en Australie. «

Dans les années qui ont suivi son diagnostic, Newton-John a été franc dans son combat. Apparaissant sur CBS This Morning en septembre 2019, l’actrice a déclaré qu’elle ne « discutait pas de pronostic, car s’ils vous donnent un pourcentage… c’est presque comme – je pense que je connais les statistiques… Mais je vais vivre plus longtemps que ça. J’ai pris cette décision. Dans une mise à jour de février 2020, Newton-John a déclaré qu’elle « allait très bien », notant que « à ma dernière IRM, qui est un examen où ils regardent à l’intérieur, les choses rétrécissent, disparaissent, restent les mêmes et je vis bien avec ça et je me sens bien. » Dans une interview accordée en juillet à Closer Weekly, elle a déclaré qu’elle se sentait « très bien » après avoir changé son régime alimentaire, exprimant à nouveau les bienfaits des herbes et du cannabis sur sa douleur.

Malgré son diagnostic, Newton-John est resté aux yeux du public. Plus tôt cette année, elle a enregistré « Window in the Wall », un duo avec sa fille Chloe Lattanzi. Plus récemment, elle est apparue sur ABC Dancing With the Stars, où elle a souhaité bonne chance aux concurrents restants alors qu’ils célébraient les chansons de Grease lors de l’épisode du 18 octobre.