Olivia Newton John participe à la photo de famille du Nouvel An de la co-vedette de « Grease » John Travolta

Les co-stars de Grease, Olivia Newton-John et John Travolta, sont amis depuis des décennies et les fans ont été ravis de leur dernière interaction sur Instagram. Travolta a partagé une photo sur Instagram de lui-même et de ses deux enfants, Ella, 21 ans, et Benjamin, 11 ans, tous vêtus de leurs plus beaux habits de vacances, et Newton-John a laissé un gentil commentaire complimentant la famille. « Ella, tu es magnifique et classe ! La robe est magnifique », a écrit Newton-John. « Je vous souhaite, ainsi qu’à Ben et à papa, une bonne et heureuse année en bonne santé. »

En février, Newton-John a rappelé de doux souvenirs avec Travolta dans une interview. Elle se souvenait également de sa défunte épouse, Kelly Preston, comme d’une « femme adorable » et a déclaré que sa mort n’avait « renforcé » que sa détermination à trouver un moyen de mettre fin au cancer. Newton-John a toujours été ouverte sur sa propre bataille contre le cancer. Elle a vaincu le cancer du sein à deux reprises, mais on lui a diagnostiqué à nouveau un cancer en 2017.

Lors d’une nouvelle interview avec Us Weekly, Newton-John a décrit son premier baiser avec Travolta lors du tournage de Grease en 1978. « C’était une belle journée », a-t-elle déclaré à propos du tournage de la scène entre Danny et Sandy à la plage. « Nous jouions dans l’eau, et je ne me souviens pas vraiment exactement, mais c’était une très belle journée et un moment excitant parce que c’était le début du film, même si tout était un peu en panne, mais nous l’avons fait C’était la première fois que nous nous embrassions.

Newton-John était « nerveux » à l’idée de filmer la scène car ils se connaissaient à peine avant de devoir s’embrasser. Les « vagues scélérates » qui se sont écrasées sur la plage ont rendu les choses un peu plus difficiles. Ils s’étaient rencontrés pendant les répétitions, mais cette scène à la plage était la première fois qu’ils jouaient ensemble. Cependant, ce fut le début d’une amitié qui dure encore aujourd’hui.

« John est un homme adorable et doux », a déclaré Newton-John à Us Weekly. « Et il a rendu toutes mes expériences d’acteur vraiment faciles. Il était très attentionné et m’a encouragé s’il pensait que je ne faisais pas un assez bon travail. » Elle a expliqué plus tard: « Il y a quelques fois où j’ai dû être en colère contre lui ou en colère, et il était un peu avec moi et ne me parlait pas et m’a en quelque sorte mis sur le fil, ce qui est parfait pour la scène parce que je Il fallait que ce soit ainsi. Et je n’étais pas un acteur expérimenté. Alors il m’a en quelque sorte dirigé plusieurs fois. Il l’a fait exprès. »