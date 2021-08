Olivia Podmore, olympienne, décédée à 24 ans

L’ancienne cycliste olympique néo-zélandaise Olivia Podmore est décédée. Le Comité olympique néo-zélandais (NZOC) a confirmé mardi le décès de Podmore dans un communiqué, qui disait en partie : “Le Comité olympique néo-zélandais est profondément attristé par la perte de l’olympienne #1333 et de la cycliste Olivia Podmore. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille , amis et autres membres de la communauté néo-zélandaise qui pleurent cette perte.” Podmore, qui a participé aux Jeux olympiques de Rio 2016 et aux Jeux du Commonwealth de 2018 sur la Gold Coast, avait 24 ans.

Un porte-parole de la police de Waikato a déclaré au média néo-zélandais Stuff que des agents avaient répondu à l’annonce d’une mort subite dans une propriété de la ville de Cambridge tôt lundi soir. Selon le porte-parole, “la police enquête sur le décès au nom du coroner”, qui “publiera ses conclusions en temps voulu”. À l’heure actuelle, aucune cause de décès n’a été divulguée, bien que les médias locaux aient rapporté que Podmore s’était récemment ouvert sur les pressions des sports d’élite dans un article sur les réseaux sociaux maintenant supprimé. Dans le message, selon Yahoo Sports Australia, Podmore a écrit : “Le sport est un exutoire incroyable pour tant de gens, c’est un combat, c’est un combat mais c’est tellement joyeux. Le sentiment quand vous gagnez ne ressemble à aucun autre, mais le sentiment quand vous gagnez tu perds, quand tu n’es pas sélectionné même quand tu te qualifies, quand tu es blessé, quand tu ne réponds pas aux attentes de la société comme posséder une maison, se marier, avoir des enfants tout ça parce que tu essaies de tout donner à ton sport est également différent des autres.”

Lors d’une conférence de presse mardi, le directeur général de Cycling New Zealand, Jacques Landry, a déclaré qu’il passerait en revue tous les « faux pas ou les cas où nous n’avons pas agi correctement ». À l’heure actuelle, cependant, Landry a déclaré “il s’agit de se concentrer sur le bien-être des personnes qui sont ici et de devoir faire face à cette perte”, a rapporté ..

Né à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, Podmore a remporté l’argent au sprint par équipes et le bronze au contre-la-montre aux Championnats du monde juniors 2015 à Astana, au Kazakhstan. Elle a ensuite représenté la Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques de Rio 2016, où elle a terminé neuvième aux côtés de sa coéquipière Natasha Hansen lors des qualifications pour l’épreuve de vitesse par équipes féminine. Elle a ensuite participé aux Championnats du monde de cyclisme sur piste UCI et a représenté la Gold Coast lors des Jeux du Commonwealth de 2018. Podmore n’a pas participé aux Jeux d’été de cette année à Tokyo. Le NZOC a déclaré que Podmore “était un membre précieux de l’équipe et sa perte sera ressentie dans toute la communauté sportive néo-zélandaise”.

