Olivia Rodrigo accusée d’avoir plagié Elvis Costello – Costello répond

Certains fans ont visé Olivia Rodrigo pour avoir prétendument plagié Elvis Costello sur « Brutal », le morceau d’ouverture de son premier album à succès commercial, Sour – ce qui a suscité une réponse du Rock and Roll Hall of Famer, âgé de 66 ans.

La controverse centrée sur le plagiat a semblé commencer après que Courtney Love, 56 ans, a accusé Olivia Rodrigo de “voler une idée originale et de ne pas demander la permission”, se référant spécifiquement à une série d’images promotionnelles que Rodrigo, 18 ans, a publiées et le reprise de Live Through This, un album de 1994 du groupe de Love, Hole.

Love a d’abord souligné les similitudes entre les images – dont l’une, comme la couverture de Live Through This (bien qu’avec Rodrigo par opposition au mannequin Leilani Bishop), montre Rodrigo tenant un bouquet tout en portant une robe et un diadème pendant que son mascara coule – dans une publication Instagram et une publication Facebook ultérieure, dont la dernière incluait la citation mentionnée ci-dessus. Il convient de noter que Live Through This est sorti via DGC Records – une filiale d’Interscope Geffen A&M Records d’Universal Music, la division derrière Geffen, à travers laquelle Rodrigo a sorti Sour.

Quoi qu’il en soit, cette critique initiale de Love a semblé susciter un recul plus large sur les réseaux sociaux, où certains utilisateurs ont ensuite écrit des articles sur les similitudes perçues entre le riff de guitare de “Brutal” de Rodrigo et celui du tube d’Elvis Costello de 1978 “Pump It Up”. Toutes sortes de fans ont finalement pesé sur la question – à tel point que Costello lui-même a eu vent et a répondu à la comparaison de “Brutal” et “Pump It Up”.

Mais contrairement aux réponses de nombreux autres artistes à la violation présumée, le natif de Londres Costello a exprimé son soutien à Rodrigo, répondant à un message dans lequel un fan, faisant suite aux affirmations de Love, a déclaré que la “première chanson de l’album [Sour] est un ascenseur à peu près direct depuis Elvis Costello.

“C’est bien pour moi, Billy”, a écrit Costello, l’ancien gagnant d’un Grammy (et 14 fois nominé). « C’est ainsi que fonctionne le rock and roll. Vous prenez les morceaux cassés d’un autre frisson et faites un tout nouveau jouet. C’est ce que j’ai fait. #subterreaneanhomesickblues #toomuchmonkeybusiness.

La plupart des réponses des fans au tweet d’Elvis Costello semblent approuver la position, plusieurs personnes le qualifiant (ainsi que sa position sur le sujet) de «classique».

«Elvis est un acte de classe, plutôt que de simplement vouloir poursuivre quelqu’un, il le prend comme un compliment et apprécie le résultat. Un si bon riff de guitare, il mérite d’être entendu à nouveau quelque part », a écrit l’un de ces observateurs.

Sur ce front, un juge a statué il y a environ deux semaines que Jay-Z et Timbaland devaient faire face à un procès pour un riff de guitare prétendument volé, tandis que Travis Scott a été nommé dans une plainte pour violation du droit d’auteur il y a un an pour avoir prétendument soulevé le riff de guitare dans “Le dans la chambre” d’Instagram.