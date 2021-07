Olivia Rodrigo ajoute tranquillement un crédit d’écriture de Taylor Swift sur ‘Deja Vu’

Environ 10 jours après que certains fans aient accusé Olivia Rodrigo d’avoir plagié Elvis Costello sur “Brutal” – suscitant une réponse de l’auteur-compositeur-interprète de 66 ans – l’artiste Sour a discrètement ajouté Taylor Swift (ainsi que l’auteur-compositeur et producteur Jack Antonoff et créateur St. Vincent) en tant qu’auteur-compositeur sur “Deja Vu”.

Contrairement à d’autres ajouts de crédits d’écriture post-sortie, la reconnaissance de Taylor Swift sur “Deja Vu”, qui s’est classée 11e au classement mondial Spotify Top 200 hier, est arrivée sans procès ni même menace publique de litige. Fait à noter, le groupe de rock italien Måneskin, qui a remporté le Concours Eurovision de la chanson 2021, s’est classé premier sur le classement Spotify au cours de la même période, battant le record de Rodrigo “Good 4 U”, “Bad Habits” d’Ed Sheeran, et plus encore.

Olivia Rodrigo, 18 ans, a été ouverte sur son soutien à Taylor Swift et sur l’influence de l’artiste “Love Story” sur sa propre carrière, cependant, déclarant dans une interview plus tôt cette année de la réédition imminente de Fearless: “Je” Je suis tellement excité pour ça. Je vais littéralement faire une soirée d’écoute avec un de mes amis. Genre, ça va être incroyable.

«Je suis juste comme, je ne sais pas. Je pense juste qu’elle est une si grande artiste, et c’est en fait une telle bénédiction déguisée qu’elle, vous savez, malheureusement, ne peut pas récupérer ses maîtres et doit les réenregistrer. Je pense, vous savez, c’est comme une doublure argentée que, vous savez, nous obtenons toutes ces autres chansons incroyables », a terminé Rodrigo, avant de décrire les artistes supplémentaires qu’elle soutient.

Dans une séance séparée, cette fois avec MTV, la native de Temecula, en Californie, a discuté de “” déjà vu ” et de ses meilleurs conseils pour l’écriture de chansons “, selon le titre du clip, déclarant d’emblée qu’elle recommande de s’inspirer ” de l’inspiration des personnes que vous look up to » – et en mentionnant spécifiquement Swift.

“Mon premier conseil, qui je pense est le plus important”, a déclaré Rodrigo, “est d’écouter de la musique comme un auteur-compositeur. J’ai grandi de façon exponentielle en faisant cela. Je pense que la meilleure façon de grandir en tant qu’artiste, de quelque manière que ce soit, est de s’inspirer des personnes que vous admirez.

“Je vais littéralement aimer, écouter la musique que mon idole a faite, regarder toutes leurs interviews, puis revenir en arrière et me dire:” D’accord, je vais aimer essayer d’écrire une chanson comme s’ils écrivaient cette chanson .’ Et cela élargit complètement vos horizons et contribue à rendre votre musique encore meilleure.

«Je suis obsédé par la façon dont Taylor peint des tableaux, et ses images sont fantastiques et sa narration est tout simplement folle. Donc, je ne pense pas que je sois aussi bonne conteuse qu’elle l’est encore, mais j’essaie toujours de, comme, mettre des aspects de ce genre de lyrisme narratif, de type auteur-compositeur-interprète dans mes chansons », a-t-elle terminé.

Bien que ni Rodrigo ni Swift n’aient commenté publiquement la question au moment de la rédaction de cet article, il convient de mentionner en conclusion que les fans ont noté les similitudes perçues entre “Deja Vu” et “Cruel Summer” de Swift – ainsi qu’entre l’ancien morceau. et d’autres chansons encore. Enfin, Swift et Antonoff ont également des crédits de co-écriture sur « 1 Step Forward, 3 Steps Back », la quatrième chanson de Sour.

Indépendamment du fait que les citations d’interviews soulignées ci-dessus aient contribué à l’ajout de Swift en tant qu’auteur-compositeur sur “Deja Vu”, l’épisode – ainsi que les maux de tête juridiques qu’une interview de GQ a causés à Pharrell Williams – pourraient bien inciter les artistes à être plus prudents dans leurs déclarations publiques. avancer.